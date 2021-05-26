Украинцев предупредили о грозах в самый теплый день мая: появился свежий прогноз погоды

Четверг, 27 мая, станет едва ли не самым теплым днем мая в Украине. Однако, несмотря на это, погода обещает быть дождливой и с грозами из-за атмосферного фронта циклона Nathan.

Об этом предупредили в прогнозе Укргидрометцентра на Facebook. Синоптики отметили, что центр этого циклона сейчас располагается над югом Скандинавии, а 27 мая как раз будет пролегать через некоторые области нашей страны.

"Соответственно, в зоне фронта погода будет неустойчивой – с кратковременными дождями и грозами. Что касается температуры, то завтрашний день обещает быть теплым из ближайшей синоптической перспективы. На выходных снова немного похолодает", – сказано в сообщении.

В частности, в предпоследний рабочий день недели кратковременные дожди и грозы ожидаются в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях. На остальной территории – без осадков.

Ветер будет преимущественно южным, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 10-15°С тепла, в западных областях 6-11°С тепла. Днем в западных, северных и Винницкой областях 20-25°С тепла, на остальной территории 23-28°С тепла. В Карпатах ночью столбики термометров не поднимутся выше 2-7°С с отметкой "плюс", а днем 10-15°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, дожди, грозы и порывистый ветер также пообещала в своем прогнозе на 27 мая синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что на юг и восток страны осадки придут только до конца недели.