Украинцев предупредили о градах со шквалами: новый прогноз погоды на пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 30 июля, будет разной. На одной части ожидается солнечно и сухо, а на другой – дожди и грозы.

Также местами стоит ждать града и сильных порывов ветра. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от 17 до 22 тепла, на западе +15… +17.

Днем в южных и восточных областях ожидается +29… +33, чуть ниже градусы на западе, севере и в центре страны – от 27 до 30.

В Киеве днем солнечно, ночью +18… +20, днем до 30 тепла.

Также объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Львовской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали жаркую погоду в Украине до конца июля, несмотря на периодические дожди. Снижение температуры должно начаться в августе.