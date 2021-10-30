Украинцев будут штрафовать на 50 тысяч грн за фейковые сертификаты вакцинации, - Радуцкий

Представитель парламента от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий указал, что в ближайшее время законодательство заработает в сторону ужесточения ответственности за подделку сертификата о получении вакцины. Ответственность затронет как самих производителей липового документа, так и тех, кто его использует.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода Савика Шустера". Политик заметил, что многократное использование поддельного документа, а также продажа сулит нарушителям до восьми лет заключения в тюрьме (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"COVID-сертификат такой же документ, как и другие в Украине. За подделку гражданского паспорта есть ответственность? Есть. Поэтому нормально ужесточать ответственность за использование фальшивого сертификата. Тех, кто прибегает к таким методам, ожидает штраф, если я не ошибаюсь, в пределах 50 тысяч гривень", – указал Радуцкий.

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При этом нардеп отметил, что в Украине пока не существует административной ответственности для врачей, которые не настаивают или отговаривают своих пациентов от получения вакцины.

"При этом я уверен, что даже призыв не носить маски – это уже преступление. Это если учитывать, какое количество украинцев погибло от этой пандемии", – заключил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получить поддельный сертификат о пройденной вакцинации в Украине можно буквально через сутки после заказа и оплаты противозаконной услуги. На сегодня возбуждено уже более 100 уголовных дел по факту подделки медицинского документа.