Украинцев будут донимать мокрый снег и дождь: синоптик сказала, когда ждать классическую зиму

Погода в Украине в понедельник, 30 января, будет пасмурной с небольшими морозами. В нескольких областях местами ожидается мокрый снег и дожди. Классическая зима со снегопадом может вернуться уже к концу недели – с 4 февраля.

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Об этом говорится в прогнозе народного синоптика Наталки Диденко, опубликованном в Facebook. По ее данным, небольшие дожди следует ожидать в Запорожской, Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму.

Кроме того, мокрый снег прогнозируют на западе Украины, а ближе к ночи осадки придут к Житомирщине, Киевщине, Черниговщине. Такие погодные условия будут вызваны атмосферным фронтом с северо-запада Европы.

В то же время, на западе и севере государства прогнозируют порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Как отметила Диденко, ближе к выходным в Украине ожидаются снегопады и морозы.

В Украинском гидрометцентре в Facebook уточнили, что погода в понедельник будет пасмурной. На юго-востоке дожди и гололедица, на западе и севере – мокрый снег.

Столбики термометров на севере и в центре ночью от -3 до -8, днем от -2 до +3. На юге днем +1...+3, ночью ударят морозы до -6. В западных областях ночью температура -1..-3, днем от -1 до +2. На востоке днем температура воздуха до +2, а ночью -2 градусов.

В Киеве и Киевской области 30 января пасмурно, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Температура по области ночью до 8 градусов мороза, днем от -2...+3. В Киеве ночью -4..-6, днем около 0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады ожидаются интенсивные осадки и значительные температурные "минусы".

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