Украинцам пообещали теплую, но грозовую пятницу: появился новый прогноз погоды

В пятницу, 28 мая, на большей территории Украины ожидается теплая погода. Однако, несмотря на это, регионы не обойдут дожди и грозы.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что не очень тепло в последний рабочий день недели будет только в западных областях.

По словам метеоролога, в ночь на 27 мая в высокогорье Карпат также была зафиксирована низкая как для мая температура. Она опустилась до +1...+6 градусов тепла.

"Итак, 28 мая в Украине – периодические дожди, +20...+24, на западе +15...+20 градусов, на Левобережье +23...+27, на востоке до +29 градусов. В течение выходных – постепенное похолодание повсюду", – написала Диденко.

Что касается прогноза Укргидрометцентра, то он также обещает теплую, но дождливую пятницу. В частности, осадки ожидаются в Волынской, Львовской, Ривненской, Закарпатской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. В остальных регионах вообще пройдут грозы.

Температура воздуха, согласно ожиданиям синоптиков, днем будет колебаться в пределах +23...+27, а ночью +13...+15 градусов. Несколько свежее пятница будет на западе – днем +18...+20, а ночью +10...+12 градусов.

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила на своем Telegram-канале о том, что днем 28 мая в северных и большинстве центральных областей следует ожидать града и шквалов 15-20 м/с. Аналогичная ситуация сложится в Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине должен быть с умеренным теплом и осадками. Впрочем кое-где все же будут наблюдаться шквалы Минимальная температура составит +18 градусов, но некоторые дни станут довольно жаркими.