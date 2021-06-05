Украинцам показали русскоязычное послание УПА Беларуси

В сети опубликовали архивное фото листовки с посланием Украинской повстанческой армии (УПА) белорусам. Показательно, что оно была написана на русском языке.

Фотографию опубликовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Наши повстанцы призывали своих соседей-единомышленников бороться с российской экспансией до ее полного преодоления.

"Агитационная листовка УПА с обращением к белорусскому народу о борьбе с российскими империалистами", – отметили авторы сообщения.

Ниже приводим полный текст послания.

Видео дня

Свобода народам и человеку!

Белорусы!

Подымайтесь к борьбе против российско-большевистских империалистов за свое национальное и социальное освобождение, за построение самостоятельной белорусской державы, руководителем и хозяином которой будет белорусский народ!

Смерть российско-большевистским империалистам – угнетателям белорусского и других народов!

Украинские повстанцы.

В комментариях пользователи микроблога разошлись во мнениях – одни убеждены, что сейчас перед белорусами стоит та же проблема, а другие уверены, что этот народ уже упустил свой шанс на получение реальной независимости.

"Белорусы профукали свою независимость снова", "До сих пор актуально, кстати", – написали подписчики паблика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историк и журналист Вахтанг Кипиани показал фото листовок, распространявшихся среди украинцев перед распадом СССР. В них с одной стороны людей призывали бороться за собственное независимое суверенное государство и не способствовать сохранению тоталитарной империи, а с другой – к образованию нового объединения с другими советскими странами.