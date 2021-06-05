Украинцам показали русскоязычное послание УПА Беларуси
В сети опубликовали архивное фото листовки с посланием Украинской повстанческой армии (УПА) белорусам. Показательно, что оно была написана на русском языке.
Фотографию опубликовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Наши повстанцы призывали своих соседей-единомышленников бороться с российской экспансией до ее полного преодоления.
"Агитационная листовка УПА с обращением к белорусскому народу о борьбе с российскими империалистами", – отметили авторы сообщения.
Ниже приводим полный текст послания.
Свобода народам и человеку!
Белорусы!
Подымайтесь к борьбе против российско-большевистских империалистов за свое национальное и социальное освобождение, за построение самостоятельной белорусской державы, руководителем и хозяином которой будет белорусский народ!
Смерть российско-большевистским империалистам – угнетателям белорусского и других народов!
Украинские повстанцы.
В комментариях пользователи микроблога разошлись во мнениях – одни убеждены, что сейчас перед белорусами стоит та же проблема, а другие уверены, что этот народ уже упустил свой шанс на получение реальной независимости.
"Белорусы профукали свою независимость снова", "До сих пор актуально, кстати", – написали подписчики паблика.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историк и журналист Вахтанг Кипиани показал фото листовок, распространявшихся среди украинцев перед распадом СССР. В них с одной стороны людей призывали бороться за собственное независимое суверенное государство и не способствовать сохранению тоталитарной империи, а с другой – к образованию нового объединения с другими советскими странами.