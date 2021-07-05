Украинский телеканал показал карту РФ с оккупированным Крымом. Фото

Государственный телеканал "Дом", созданный в Украине для жителей неподконтрольных территорий, продемонстрировал карту Российской Федерации с указанием на ней временно оккупированного Крыма. Представители этого СМИ поспешили назвать это "технической ошибкой".

Карту РФ с украинским полуостровом на канале заметил нардеп Алексей Гончаренко. Соответствующее фото он опубликовал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, картинка промелькнула в одном из сюжетов. Однако впоследствии видео, где была карта, убрали из публичного доступа.

Видео дня

Главный редактор телеканала Алексей Мацука заявил, что это, наверное, была "какая-то техническая ошибка".

Так, в комментарии изданию Vesti.ua он заверил, что на соответствующей заставке не должно быть карты России с оккупированным ею украинским полуостровом.

"Крыма там быть не должно, на этой заставке. Это ошибка", – оправдался Мацука.

Напомним: "Дом" – государственный круглосуточный развлекательно-информационный телеканал госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (в состав которого также входит канал UATV).

Он начал вещание 1 марта 2020 года на временно оккупированных территориях (ВОТ) для объективного информирования украинцев на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя и их возвращения к украинской повестке дня.

С 1 марта 2021-го "Дом" значительно расширил свое покрытие. В частности, начал спутниковое вещание, увеличил количество цифровых и аналоговых передатчиков и появился в кабельных сетях Донбасса (на подконтрольной Украине территории). Также с 1 марта на сайте телеканала в плеере доступна онлайн-трансляция всех программ.

По замыслу, главная цель такого канала – информационное содействие реинтеграции ВОТ, предусматривающий "формирование позитивного отношения к реинтеграции у граждан Украины и информационного содействия участию в этом процессе стран-партнеров".

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