Украинский студент открыл новую туманность и назвал ее в честь погибших воинов. Фото

Война с российскими оккупантами еще не завершена, а украинский народ уже чтит своих павших защитников. Космических масштабов вклад в сохранение памяти об оборонцах оставил студент Харьковского авиационного института Влад Сажен.

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Молодой ученый открыл в созвездии Цефея новую туманность и дал ей название "Павший солдат". Об этом Сажен сообщил на платформе обмена астрофотографиями AstroBin.

"Открытие туманности Павший солдат посвящается всем солдатам, которые погибли, защищая Украину, мою Родину, от российской армии. Пожалуйста, продолжайте поддерживать Украину", – написал украинский студент, который сейчас обучается в США.

Для тех, кто захочет отыскать этот объект в небе, его координаты следующие: RA 23 15 38, DEC +69 50 58. Объект освещается двойной звездой В8, также называемой BD+69 1319. Темная часть туманности имеет две задокументированные названия – DOBASHI 3564 и TGU H757.

В 2011 темные туманности в этом месте вселенной описал астроном Кацухито Добаши. Его таблицы упоминаются в нескольких французских научных статьях. Однако они не обращаются к освещенной части темной туманности.

Если рассматривать открытый Саженом объект, то лучше всего его видно в синем канале телескопа. Красный сигнал содержит гораздо меньше данных.

Звезда, возле которой расположена туманность Павший солдат, освещает также небольшой фрагмент темной туманности. Однако указанный объект точно не классифицирован, он также может являться ореолом, который создала звезда.

Молодой украинский ученый также сообщил, что область, где он совершил открытие, заполнена другими отражательными туманностями. В частности, рядом находится комплекс туманностей Пещера Волка. Вообще созвездие Цефея заполнено объектами такого типа и открытие многих из них впереди. "Если туманность не задокументирована, проведите исследования, сделайте выводы и задокументируйте ее! Есть еще многое, что предстоит найти", – написал Сажен.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые впервые увидели, как новообразованные планеты плавают в воде вокруг молодой звезды.

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