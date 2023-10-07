'Украинский 'Кэри Грант' Уолтер Маттау: великий комик, получивший 'Оскар'

В своей книге "Беседы с Уайлдером" американский прозаик, драматург и эссеист Торнтон Уайлдер назвал Уолтера Маттау "одним из немногих великих актеров", а знаменитый "Спартак" – Кирк Дуглас – говорил о нем как "о своем любимом актере", сам же Маттау в шутку называл себя "украинским Кэри Грантом".

Детство в Нижнем Ист-Сайде

Уолтер родился 1 октября 1920 года в Нью-Йорке и вырос в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене в бедной семье: его отец, эмигрант из Киева, электрик и коммивояжер, все время разъезжал с товарами по городам и весям, поэтому редко бывал дома – семья его почти не видела. Мать, приехавшая в США из Литвы, все дни проводила за швейной машинкой – она шила женское белье. Несмотря на то, что родители работали, не покладая рук, денег постоянно не хватало, и семью часто выгоняли со съемных квартир, потому что они просрочивали арендную плату. Уолтер рано начал работать – свои первые деньги он получил, продавая мороженое и сладкую газировку в еврейском театре. Окончив среднюю школу, он завербовался лесорубом в Монтану и делал рамки для фотографий, а во время Второй мировой войны служил радиошифровальщиком в авиакорпусе европейской дивизии тяжелых бомбардировщиков, базирующейся в Великобритании.

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Х-фактор Уолтера Маттау

Дебютом Маттау на Бродвее стала роль в спектакле "Тысяча дней Анны", которую он сыграл в 1948 году. Уолтер сразу понял, что это занятие – для него. "Когда я впервые вышел на сцену – вспоминал он впоследствии – там уже находилось несколько человек, но зрители единодушно и синхронно повернули голову в мою сторону. В чем причина? Не знаю. Возможно, в какой-то особой энергетике, в присущем мне Х-факторе, который привлекает ко мне всеобщее внимание".

За первым – не самым большим – успехом последовала целая череда провалов, и будь у будущей звезды другой – менее настойчивый и более мнительный – характер, ему вряд ли удалось бы достичь вершин в профессии. Уже через несколько лет Маттау блистал в спектакле "Испортит ли успех Рока Хантера?", который стал бродвейским хитом: билеты на него – во многом благодаря участию Уолтера – разбирали молниеносно. Две театральные работы Маттау были удостоены американского театрального "Оскара" – премии "Тони": так высоко оценили его работы в спектаклях "Выстрел в темноте" и "Странная парочка".

"Собачье" лицо и "рычащий" голос

В кино Маттау дебютировал в 1953 году в фильме "Человек из Кентукки", который сам актер назвал ужасающим, что не помешало ему обратить на себя внимание зрителей и критиков. На счету Маттау "Оскар" в номинации Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Азарт удачи", две номинации на эту премию за картины "Веселые ребята" и "Чарли Вэррик", и тринадцать (!) номинаций на эту престижную кинопремию. Любой монолог, который в печатном виде был умеренно смешным, в его исполнении становился уморительным

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В послужном списке достаточно драматических ролей, но все-таки его любимым жанром всегда была комедия: его свирепое – "собачье" – лицо и "рычащий" голос могли сделать смешным любой образ. "Уолтеру не нужны смешные реплики, – сказал как-то о нем партнер по фильму "Веселые ребята" Джон Бернс, – в его игре нет никаких запретов. Если вам нужно будет, чтобы он играл на скрипке или танцевал на пуантах, он сделает это".

"Шик от обратного"

Будучи очень высоким человеком – уже в подростковом возрасте его рост составлял 180 сантиметров – Маттау сутулился (причиной тому стала травма, которую он получил во время войны), к тому же, его отличало хмурое выражение лица. Этими чертами актер награждал своих героев: каким бы элегантным ни был персонаж, в исполнении Маттау он выглядел так, как будто бы спал одетым. Но самое интересное, что благодаря такому "шику от обратного", он выглядел очень стильно. Несмотря на звездный статус, актер не обладал высокомерием и не умел притворяться в реальной жизни, поэтому пользовался уважением даже у менее талантливых и удачливых коллег.

Впрочем, далеко не все они рвались работать с ним в одних спектаклях и картинах: Маттау был требователен и к себе, и к другим. Недаром в актерской среде шутили, что ни жена Маттау Кэрол, красивая и талантливая актриса, ни его сын Чарли ни за что не станут с ним работать. Эти слова – не преувеличение: например, на съемках фильме "Хелло, Долли!" актер в пух и прах разругался с Барбарой Стрейзанд и потребовал от продюсеров организовать съемочный процесс так, чтобы вне съемочной площадки они нигде не пересекались.

Уолтер с детства умел постоять за себя, причем, он всегда дрался с теми, кто превосходил его и ростом, и весом. Однажды он подрался с одноклассником по имени Рокко Барбелла, причем, не только хорошенько поколотил его, но и сломал ему нос. Каково же был удивление Маттау, когда он узнал, что его бывший соперник – правда, уже под именем Рокки Грациано – стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

"Странная парочка"

Маттау работал вместе с лучшими актерами своего, среди которых Берт Ланкастер, Кирк Дуглас, Ингрид Бергман, но его главным партнером стал другой, не менее известный комик Джек Леммон, которого зрители помнят, прежде всего, по роли Дафны в знаменитой комедии "Некоторые любят погорячее", в нашем прокате = "В джазе только девушки". Они создали маленькую, но очень удачную комедийную команду, сыграв дуэты в нескольких картинах, среди которых "Странная парочка" (этот фильм считают кульминацией актерской карьеры Маттау), "Старые ворчуны", "Старые ворчуны разбушевались", где к их компании присоединилась Софи Лорен, "Друг-приятель", и стали лучшими друзьями.

Их даже – разумеется, шутя – называли "Трейси и Хепберн", в честь Спенсера Трейси и Одри Хепберн, об истории любви которых написаны сотни статей. На вопрос, кем в этой паре он себя считает, Маттау отвечал: "Только Хепберн – я такой же красивый. А Леммон пусть будет Трейси".

Две жены и трое детей

Несмотря на то, что актер никогда не был красавцем в классическом понимании этого слова, он всегда пользовался популярностью у женщин. Говорят, что сама Софи Лорен как-то сказала о нем: "Если бы Маттау не был женат, я бы, пожалуй, дала ему шанс". Однако женат актер был только два раза: с 1948 года и в течение десяти лет он жил в браке с Грейс Джонсон, после развода с которой женился на актрисе и писательнице Кэрол Маркус. В первом браке у Маттау родилось двое детей, дочь Дженни и сын Дэвид, во втором – сын Чарли.

"Мне нравится известность"

Актер, в отличие от многих коллег, которые уверяют журналистов и зрителей, что равнодушны к славе, признавался, что ему очень нравится быть знаменитым. Он радовался как ребенок, когда его узнавали медсестры в клинике, куда он приходил, чтобы проведать мать, и впадал в ярость, если телефонистка не понимала, с кем она разговаривает. Как-то в интервью актер сказал: "Мне нравится известность. Сейчас я гораздо счастливее, чем был до того, как стал знаменитым". При этом он ненавидел, когда его называли "комедийным актером", Маттау считал, что актер может быть или хорошим, или плохим, а все остальные градации – от лукавого.

Актер всю жизнь голосовал за демократов и увлекался классической музыкой – его любимым композитором был Моцарт. Среди слабостей Маттау надо назвать страсть к азартным играм – если верить его словам, в автоматах и на рулетке он проиграл 5 (!) миллионов долларов.

Курение и Элизабет Тейлор

Проблемы с сердцем у Маттау начались из-за курения, к которому он пристрастился во время службы в армии. Первый сердечный приступ случился у актера после встречи с Элизабет Тейлор, с которой он познакомился на устроенном в ее честь приеме. И хоть, по словам Маттау, актриса в жизни не была так красива, как на экране, при взгляде на нее он почувствовал, как участилось его сердцебиение. Поначалу Маттау списал случившееся на очарование актрисы, но сердечные приступы стали повторяться. Актер бросил курить, но состояние его здоровья все равно ухудшалось. Великого комика не стало 1 июля 2000 года в госпитале калифорнийской Санта-Моники, причиной смерти стал сердечный приступ. Маттау похоронен на кладбище Мемориального парка Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе, где также покоятся Мэрилин Монро, Капоте Трумен, Натали Вуд, Донна Рид и другие звезды.