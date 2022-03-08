Украинский художник погиб во время вражеского обстрела: он помогал ВСУ выполнять боевую задачу. Фото

В Великой Отечественной войне Украины против российских захватчиков погиб художник из Харькова Артем Азаров. Боец-добровольец помогал побратимам из ВСУ выполнять важную боевую задачу и попал под минометный обстрел.

Жизнь защитника с позывным "Художник" оборвалась 7 марта. Трагическим известием поделился командир добровольческого формирования "Фрайкор" Георгий Тарасенко в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльтн новость до конца).

"Один из лучших бойцов "Фрайкора", человек чести и слова, настоящий аристократ духа", – охарактеризовал он погибшего.

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Известно, что в гражданской жизни Артем Азаров был талантливым художником. Художественную сферу он совмещал с занятиями боксом, был тренером и наставником.

"Помним. Отомстим", – добавил Тарасенко.

Он также опубликовал номер карты родных защитника, чтобы им помочь – 5167 8032 3350 7149 на имя матери Героя – Татьяны Азаровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Васильков на Киевщине тероборона закрыла собой от оккупантов подвал с женщинами и детьми. Тогда во время боя с российскими диверсантами погибли художник и заслуженный деятель Украины Сергей Пущенко, а также бойцы Степан Ковалюк и Ярослав Гранитный.

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