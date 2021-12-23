Украинские военные привезли детям на Донбасс 'новогоднюю сказку' и передали подарки от Святого Николая. Фото

Бойцы Вооруженных Сил Украины провели несколько праздничных мероприятий для детей, проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей, приуроченных к празднованию Дня Святого Николая. Малыши, которым выпала нелегкая судьба, провели несколько чудесных часов в атмосфере счастливого детства с представлением, песнями и подарками.

Об этом на Facebook рассказал основатель международной гуманитарной инициативы "Помощь Восток", командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он пояснил мотивацию волонтерского проекта.

"Мы стараемся сделать так, чтобы в памяти детей остались моменты простых детских радостей и ощущения сказки. Ведь их улыбки – это, пожалуй, самое лучшее, что может утешать и согревать душу. В канун новогодних праздников не у всех детей будет возможность получить желанные подарки на дому, ведь часть из них находится на стационарном лечении", – рассказал военный.

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Вместе с волонтерами детей поздравили актеры Черниговского областного театра кукол им. А.Довженко. Они представили детям новогоднюю постановку "Подарки Святого Николая".

Кроме того Сергей Наев навестил маленьких пациентов в Краматорской детской больницы. Накануне сюда завезли гуманитарную помощь медицинского назначения, в том числе кровати, ортопедические матрасы, медицинская мебель и т.д.

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