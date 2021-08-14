Украинские полярники заметили над Антарктидой необычные облака-'НЛО'. Фото

В Антарктиде полярники из 26-й Украинской антарктической экспедиции над станцией "Академик Вернадский" зафиксировали необычные облака-"НЛО". Их заметили перед тем, как резко испортилась погода.

Отмечается, что это были чечевицеобразные облака, по форме похожи на летающие тарелки. Об этом сообщили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Обычно такие облака расположены на небе отдельно от остальных, а иногда они объединяются в целую "стопку тарелок". Такие "НЛО" вытянуты по горизонтали, у них четкие края и яркий белый окрас. По форме также могут напоминать сигары и миндаль.

Толщина таких облаков может составлять всего 500 метров, а в ширину они могут быть от нескольких до 10-20 км. Для того, чтобы образовалось чечевицеобразное облако, необходимы сильный горизонтальный поток влажного ветра, препятствия в виде горных вершин и четкое разделение воздуха на "тяжелый" и "легкий" слои.

Они не двигаются по небу, а как бы зависают в одной точке – там, где происходит образование капель. В основном появление облаков-"НЛО" предвещает ухудшение погодных условий, в частности сильные метели и приближение холодного атмосферного фронта.

Напомним, ранее возле станции "Академик Вернадский" снег стал малинового и зеленого цвета. Такое явление негативно влияет на экологию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали ледник Шеклтона, который расположен в Антарктиде, единственным местом на Земле, где нет ни одного микроба.