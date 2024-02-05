Украинские бытовые фамилии: как они возникли и какие популярны до сих пор

Бытовые предметы окружают нас каждый день на протяжении всей жизни. И нередко связываются в нашем воображении с определенными людьми. Например, встретив кого-то летним утром с механической косой в руках, или увидев еще за какой-то работой, трудно потом забыть этот эффектный образ. Именно поэтому прозвища на основе бытовых вещей и явлений до сих пор так популярны. В свое время они дали начало большой группе украинских фамилий.

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Как выяснил OBOZ.UA, в основу таких фамилий ложились названия предметов домашнего обихода, посуды, принадлежностей и музыкальных инструментов. Их основой стали слова на обозначение одежды, обуви, тканей, мебели, зданий, сооружений, транспортных средств, сельскохозяйственного и ремесленного оборудования, детских игрушек, еды, частей тела и так далее.

Приведем некоторые примеры. Все они существуют до сих пор и широко распространены. Так от названий посуды образовались следующие фамилии:

Барыло (Бариленко, Барилюк), Глек (Глеченко), Горщик (Горщенко, Горщук, Горщак), Каган (Кагань, Каганец, Каганчик, Каганенко, Каганюк, Каганишин), Казан (Казань, Казанец, Казаненко, Казанченко, Казанюк) Казанчук, Казанишин), Ковзан (Ковзаленко), Коса (Косица, Косун, Косинка, Косинко, Косинюк, Косиняк, Косинчук, Косинский), Макитра (Макитренко), Макогин (Макогоненко, Макогонюк), Сито (Ситко, Ситюк, Ситяк, Ситенко), Сковорода (Сковороденко), Ступа (Ступин, Ступаченко, Ступачук), Чара (Чаренко, Чарук), Черпак (Черпаченко, Черпачук).

Целую отдельную группу составляют фамилии, образованные от названий музыкальных инструментов. Скорее всего, они указывают на то, что родоначальник этого антропонима умел играть на этом инструменте:

Бандура (Бандуренко, Бандурченко), Дуда (Дудка, Дудченко, Дудко, Дуденко, Дуднюк, Дудышин), Скрипка (Скрипченко, Скрипчук), Труба (Трубаченко, Трубчук)

Конечно, характерный внешний вид придают человеку некоторые оригинальные или специфическим образом посаженные предметы или элементы одежды – яркие, отличные по цвету или слишком большие, и тому подобное. Это тоже стало основой будущих украинских фамилий. К ним можно отнести следующие:

Брыль (Бриленко, Бриляк), Гудз/Гудзь (Гудзяк, Гудзенко), Жупан (Жупаненко, Жупанюк), Кожух (Кожушко, Кожущенко), Кучма (Кучмий, Кучменко), Плахта (Плахтенко, Плахтюк), Постол/Постил (Постоленко, Постолюк)

Естественно, отдельную группу составляют фамилии, образованные от названий блюд. Родоначальник мог быть большим мастером в приготовлении этого блюда или незаурядным его любителем. Такие фамилии заодно указывают на богатство украинской национальной кухни:

Борщ (Борщук, Борщенко), Бублик, Вивсяник (Вивсянюк), Галушка (Галущак, Галущенко), Калач (Калаченко, Калачук), Каша (Кашнюк), Кваша (Квашнюк), Кисель (Кисиленко), Кныш (Кнышук, Кнышенко) Ковбаса (Ковбасюк, Ковбасенко), Корж (Коржук, Корженко), Коровай (Коровайко, Короваенко, Коровайчук, Коровайчик, Коровайченко), Крохмаль (Крохмаленко), Крупа (Крупский, Крупенко), Кулиш (Кулеша; Кулишенко), Масло (Маслий, Масленко, Маслюк, Масленюк), Масол (Маслак, Маслаченко, Масланюк), Налистник, Паляница, Паска (Пасчук), Пирожок, Пшоно (Пшонка, Пшонко, Пшонченко), Сало (Салюк, Саленко), Сметана (Сметанюк, Сметанко) ).

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