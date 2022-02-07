В ленте новостей прочла, что Елизавета II имеет юбилейную дату. 70 лет назад она взошла на английский трон.

- Слышишь, а действительно английская королева Елизавета II праправнучка Ярослава Мудрого? - спрашиваю у исторического авторитета, потому что мало что там наши журналисты понаписывают. Авторитетом для меня является мой муж, историк, мнению которого я доверяю.

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Чоловік здивовано глянув на мене, мовляв, що з тобою, ти ж це знаєш, нащо перепитуєш, але докоряти не став. Засміявся:

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- Та у всіх королівських династій Європи тече українська кров!

І от оце речення (ну не відкриття ж зовсім) чомусь гахнуло по голові, як кувадлом.

І знаю ж це. І сама ж лекцію маю на мовну тематику, де згадуємо Ярослава Мудрого, якого називали сватом для всієї Європи. Це він, крутезний правитель, крутезної супердержави (нашої держави) поодружував і повіддавав заміж своїх доньок і синів у Європу, а ті понароджували там нові династії королів...

Але одна справа знати про нашу сиву давнину, і говорити про неї відсторонено, а інша - щоб отак, іде тобі на зустріч із Букінгемського палацу живесенька Єлизавета ІІ - і це вона нащадок нашого Ярослава, а перед цим її тато Георг VІ - нащадок. А перед ним його старший брат нащадок. І отак розмотуючи клубочок назад - доходиш до нас із вами, до нашого Києва, нашого Ярослава… А Московія ж то геть десь збоку-припьоку до цього всього. І близько поруч не стояла до отих усіх ниточок-павутинок, які пов'язують нас родинними зв'язками з усією Європою. І як же ж їй кров з носа треба бути з нами "аднім народом"! Ну кров з носа просто!

І хоч знаємо ми це все, та мабуть треба отак щодня показувати нам нові нотки і нові барви, нові грані давно відомого.

Щоб ще раз і ще раз усвідомлювати, що Московії від нас треба. Наш історичний спадок. Наші родові зв’язки. Наш культурний спадок. Московія хоче бути нами. Московія хоче бути замість нас. А вкрадена назва, присвоєні князі, вбиті мільйонами українці, стерта національна пам’ять, розмита українська ідентичність – це комплексні заходи в досягненні нею своєї мети: зробити підміну, зайняти наше місце в нашій історії.

Боже, бережи Королеву! У ній далека і наша кровинка. Вона живе нагадування, хто ми є.