Украинская экс-замминистра, прославившаяся обнаженными фото, впервые стала мамой. Фото

Анастасия Деева, которая ранее была замом министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции и "прославилась" обнаженными фото в сети, впервые стала мамой.

Об этом девушка сообщила в Instagram. "Отметили годовщину став родителями", – написала она в сети, опубликовав фото с мужем.

Напомним, что после своего назначения в органы МВД девушка угодила в эротический скандал. Также ее уличили в связях с "регионалами".

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Кроме того, народный депутат Ирина Геращенко отмечала, что процедура назначения Деевой прошла вне конкурса. Также было известно, что Деева получала больше зарплаты, чем глава ведомства.

В конце 2017 года Кабинет министров уволил Дееву с должности заместителя министра внутренних дел. Позже стало известно, что она начала работать в подразделении ООН, занимающемся защитой прав женщин, – UN Woman Ukraine.

Также был опубликован топ самых откровенных фото экс-чиновницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Деева выставила себя на благотворительном аукционе системы электронных продаж ProZorro.