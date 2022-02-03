Украинка спасла жизнь туристки в самолете, летевшем из Египта: пульса уже не было. Фото

Жительница Винницкой области Оксана Крылова спасла жизнь туристки в самолете. ЧП произошло на борту самолета, следовавшем из Египта в Украину.

Об этом женщина рассказала изданию "Винница.info". По словам Оксаны, она вместе с другими пассажирами возвращалась домой, спустя полчаса после того как самолет взлетел одной пассажирке лет 45-50 стало плохо. В частности, она несколько раз упала в обморок.

На борту не оказалось медиков, а Оксана - волонтер "Красного креста", которая имеет 12-летний стаж и международные сертификаты. Поэтому женщина взяла на себя ответственность и принялась оказывать медицинскую помощь. Когда она подошла к пассажирке, стюардесса ей уже дала ей бортовую кислородную маску, однако пульса у нее не было.

Видео дня

"Я быстро принялась снимать с женщины синтетические носки, браслеты, сняла маску и умыла холодной водой. Чтобы стабилизировать температуру. Когда она немного пришла в себя, то сказала, что имеет гипотонию. Мы ей дали "Цитрамон". Затем, чтобы разгрузить организм, в проходе из курток сделали подстилку, положили под голову подушку. Так она пролежала некоторое время", — рассказала Крылова.

Она добавила, что после того как женщина пришла в себя, она поблагодарила ее за спасение. По прилету в аэропорт "Борисполь" персонал во главе с командиром рейса также вышли поблагодарить Оксану и передали ей две пачки сока.

Женщина отметила, что это была первая благодарность за оказание медицинской помощи незнакомцам. А, в общем, таких случаев было около семи десятков.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что на Закарпатье во время потопа 12-летняя Таня Тулайдан спасла четверых братьев и сестер. Родителей не было дома, когда все началось, но девочка не растерялась. При этом стихийного бедствия удалось бы избежать, если бы местные жители не вырубали лес в округе. Многим людям таким образом приходится зарабатывать на жизнь.

Ранее маленькая жительница Запорожья в свои 12 лет спасла маму, у которой остановилось сердце. Ребенок на протяжении одиннадцати минут проводил реанимационные мероприятия до прибытия медиков.

Во Львове медики провели сразу четыре трансплантации жизненно важных органов от 45-летней женщины. Перед донором, которая спасла жизнь этим людям, врачи выстроились в коридор уважения.