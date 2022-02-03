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Варвара Каринская (в девичестве – Жмудская) – украинско-американская модельер с дипломом юриста, которую называли "Шекспиром костюма" и ставшая обладательницей "Оскара".

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Варвара народилася 3 жовтня 1886 році у Харкові, в сім’ї мільйонера. Захоплювалася з дитинства вишивкою, вивчала право в Харківському університеті.

Варвара багато разів виходила заміж і усі перипетії столітньої давності з війнами і революціями добряче потріпали її долю.

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Після революції (під приводом проведення виставки у Європі) виїхала закордон, на якийсь час осіла в Парижі. Співпрацювала з Сальвадором Далі, Марком Шагалом.

Але зрештою переїхала у США.

В її костюмах знімались Марлен Дітріх, Ліз Тейлор, Інгрід Бергман та інші зірки.

У 1948 отримала вищу нагороду Американської Кіноакадемії — премії "Оскар" (за дизайн костюмів для фільму "Жанна д'Арк", США).

Каринська створила образи для майже 50 балетів.

В історію світової моди і балету Варвара увійшла завдяки спідниці туту. Вона здійснила переворот в балетній моді, створивши балетну пачку, яка була легкою, зберігала форму, демонструвала талію і ноги балерини. М'які спідниці не заважали рухам танцівниціюь і водночас створювали необхідну атмосферу, настрій вистави.

Балетна пачка Каринської загальноприйнята у всьому світі. Також мисткиня модифікувала корсет.

Ми, українці, такі. Або лінуємося і недооцінюємо себе, або ж ламаємо всі стереотипи і потрапляємо в історію.

Прожила модельєрів 97 років, вмерла у Нью Йорку.

У Харкові є вулиця Каринської, меморіальна дошка і навіть курінь Пласту.