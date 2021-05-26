Украинец вживил себе под кожу восьмой чип: чем он известен. Фото и видео

Киевлянин Павел Клец попал в Национальный реестр рекордов Украины как "самый чипированный украинец". В присутствии журналистов ему вживили под кожу 8-й чип.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, все чипы размещены у Клеца в руках. С их помощью он может без ключа заводить автомобиль, проходить через турникет в метро или рассчитаться на кассе в супермаркете.

Сам чип помещается в шприц, с помощью которого и происходит чипирование. Стоимость каждого чипа – около 100 долларов. Все чипы Павла производства США.

Клец говорит, что чипы легко извлекать из-под кожи, а в аэропорту металлодетекторы не фиксируют их из-за очень маленького размера.

Ранее Клец установил ряд других рекордов. В частности, экстремала подвесили к корзине воздушного шара за кожу на коленах, на высоте 3 км он обрезал веревки и приземлился с парашютом.

А в 2017 году Клец принял участие в самом массовом одновременном спуске на троллее при помощи креплений за кожу спины. Рекорд был установлен в Карпатах на курорте "Буковель".

Также он совершал банджи прыжки с моста в Киеве, прицепив тросс к коже спины.

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