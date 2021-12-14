Украину в декабре будут заливать дожди: синоптик ответила, ждать ли снега на Новый год

В декабре в Украине будет достаточно тепло, из-за чего на большей территории страны синоптики прогнозируют не снег, а дожди. К новому году сформироваться снежный покров может и не успеть.

Как рассказала в интервью Фактам заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, в декабре температура воздуха будет фиксироваться на уровне нормы, а иногда и превышать ее. Такая тенденция сохранится до Нового года.

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"Из осадков ожидается дождь или мокрый снег. Снежный покров не успеет образоваться", – предупредила климатолог.

По ее мнению, данные погодные условия не дадут к новогодним праздникам зиме покрыть землю снегом.

Говоря о средних температурах в декабре, Мартазинова отметила, что те будут около -2-3 градусов.

В январе же, по прогнозу специалиста, придут холода. Однако, как подчеркнула эксперт, тот хотя и будет холодным, но все же теплее по сравнению с теми, которые наша страна переживала ранее.

В то же время, в Укргидрометеоцентре подчеркнули, что делать точный прогноз на новогодние праздники еще рано. Как отметили специалисты, сказать точно, какая погода будет на праздники, можно будет лишь за несколько дней до той или иной даты.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какой погоды ждать в Киеве до конца текущей недели.