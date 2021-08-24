Украина празднует День Независимости, в Киеве завершаются приготовления к параду. Онлайн-трансляция

Во вторник, 24 августа, Украина празднует круглую дату своей независимости и суверенитета. По этому случаю в Киеве и других городах весь день будут проходить торжественные массовые мероприятия.

В 10:00 на Крещатике состоится военный парад. В нем примут участие военнослужащие разных родов войск, военная техника, а также авиация.

В 13:00 состоится Марш защитников Украины, в котором примут участие ветераны и волонтеры. Они пройдут от Бессарабской площади по Крещатику до Майдана Незалежности.

На 14:00 запланирован речной парад в районе Речного вокзала и Труханова острова, который завершится салютом.

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Также в 17:00 на Площади Конституции состоится концерт итальянского тенора Андреа Бочелли. В нем также примут участие украинские артисты.

Завершит праздничные мероприятия шоу на НСК "Олимпийский".

OBOZREVATEL ведет прямую трансляцию самых зрелищных событий Дня Независимости Украины (обновляется).

9:11 – С Днем Независимости поздравил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"Проходит 30 лет, как Украины добыла право быть свободным и независимым государством. Этот путь был нелегким, потому что наш народ боролся за свободу и право жить свободными на собственной земле", – сказал он.

9:28 – Приготовления на Крещатике в Киеве перед началом парада. Уже собралось много людей.

9:32 – В Одессе на Дерибасовской проходит марш защитников и патриотов.

9:37 – Также в Одессе начался забег в вышиванках.

9:45 – Колокола Софийского собора напомнили о том, что Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

9:48 – За правопорядком в столице будет следить около 10 тысяч полицейских и военнослужащие Нацгвардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа, накануне главного государственного праздника в Киеве прошел первый саммит "Крымская платформа", где лидеры 45 стран обсудили проблематику деоккупации полуострова.