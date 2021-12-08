Украина потроллила Россию в Twitter: сплошная головная боль

Среди всех видов головной боли, той, что страдают жители стран, расположенных рядом с Россией – наиболее пагубная. От того, что тоталитарная страна с милитаристскими амбициями создает проблемы соседям, голова у последних болит не в какой-то отдельной части и время от времени, а вся и постоянно.

Так в шутку посчитали авторы Twitter "Украина", создав интернет-мем. Они продемонстрировали отличия приступов головной боли от разных видов патологий, где географическая близость к России стала сплошной.

На коллаже мигрень выражается как тянущая головная боль в лобной части. При артериальной гипертензии человек испытывает болезненные ощущения в затылочной части головы, а при остром стрессе – в затылочно-височной.

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И только Россия под управлением Владимира Путина создает тотальную перманентную боль всей головы для ее соседей. Несмотря на то, что мем изначально шуточный и сатиричный, как и любая ирония, правды он не лишен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинский МИД потроллил российских чиновников, которые грезят военной угрозой со стороны Украины, чья армия тренируется вместе с войсками НАТО.