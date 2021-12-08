Украина потроллила Россию в Twitter: сплошная головная боль

Екатерина Белоброва
Жизнь
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Украина потроллила Россию в Twitter: сплошная головная боль

Среди всех видов головной боли, той, что страдают жители стран, расположенных рядом с Россией – наиболее пагубная. От того, что тоталитарная страна с милитаристскими амбициями создает проблемы соседям, голова у последних болит не в какой-то отдельной части и время от времени, а вся и постоянно.

Так в шутку посчитали авторы Twitter "Украина", создав интернет-мем. Они продемонстрировали отличия приступов головной боли от разных видов патологий, где географическая близость к России стала сплошной.

На коллаже мигрень выражается как тянущая головная боль в лобной части. При артериальной гипертензии человек испытывает болезненные ощущения в затылочной части головы, а при остром стрессе – в затылочно-височной.

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И только Россия под управлением Владимира Путина создает тотальную перманентную боль всей головы для ее соседей. Несмотря на то, что мем изначально шуточный и сатиричный, как и любая ирония, правды он не лишен.

Мем про виды головной боли.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинский МИД потроллил российских чиновников, которые грезят военной угрозой со стороны Украины, чья армия тренируется вместе с войсками НАТО.