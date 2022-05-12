Украина оказалась во власти непогоды: Киев и области накрыли грозы, ветер и смерч. Фото и видео

В четверг, 12 мая, в северных областях Украины бурлила непогода. Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области накрыли грозы, а ветер кое-где переходил в смерч.

Фото и видео последствий непогоды выкладывают в социальных сетях жители пострадавших регионов и органы коммунальной власти. Также поступают сообщения о работе спасателей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве ураган и сильная гроза поломали многие деревья и повлекли за собой отключение света в нескольких районах города. В частности, отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах. Часть из них коммунальщики уже починили.

Видео дня

Также, по сообщению КГГА, спасатели отработали вызовы на Андреевском спуске, на улице Шелковичной и Кудрявском спуске, где были поломаны деревья. К работам привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники КАРС "Киевская служба спасения".

Кроме того, в столице прорывом ветра сломало "Липу Петра Могилы" – старинное дерево, растущее на руинах Десятинной церкви. В КГГА обещают, что специалисты КО "Киевзеленстрой" совместно с арбористом обследуют памятник природы и предоставят подробную информацию о повреждениях.

В Житомирской области местные жители видели смерч. Не тот, что РСЗО, а тот, что природное явление.

В Чернигове непогода наделала беды в сквере Богдана Хмельницкого.

А в городе Шостка Сумской области порывами ветра домам буквально снесло крыши.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину с севера надвигается холодный атмосферный фронт, из-за которого в отдельных регионах до конца недели возможны громкие майские грозы.