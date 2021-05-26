Украина оказалась под влиянием магнитной бури: когда пройдет пик и закончатся волнения

На Солнце зафиксировали резкий всплеск активности. Это привело к магнитной буре, которая началась с вечера 25 мая.

Информацию обнародовали на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Согласно оценке ученых, пик начнется с 3:00 и должен закончится до 9:00 среды, 26 мая. Затем, с 9:00 до 18:00 магнитосфера останется возбужденной (чтобы посмотреть график, доскролльте страницу до конца).

По данным наблюдений, на Солнце зафиксировали 17 вспышек, которые сопровождались мощными выбросами в космос – в частности, в сторону Земли.

"В целом, возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня, 27 мая. После этого поле должно стабилизироваться и вернуться в невозмущённое состояние", – сказано в сообщении.

В эти дни стоит быть острожными метеозависимым людям, ведь из-за солнечной активности их самочувствие может ухудшиться. Так, возможны головные боли, скачки давления и даже тошнота. Поэтому в опасный период тем, кто имеет проблемы со здоровьем, нужно следить за показателями организма.

Помимо физиологии, из-за магнитных бурь может страдать и психо-эмоциональное состояние. Так, у людей наблюдается нервозность, раздражительность и апатия.

Чтобы избежать дополнительной нагрузки на нервную систему, в такой период лучше отказаться от кофе, заменив его успокаивающими травяными чаями. Кроме того, необходимо стараться больше гулять на свежем воздухе и спать минимум восемь часов.

Также врачи рекомендуют ограничить физические нагрузки, избегать занятий, которые требуют концентрации внимания. Ведь во время магнитных бурь люди могут быстро утомляться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая Землю снова может накрыть магнитная буря.