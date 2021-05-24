Украина может запретить полеты своих авиаперевозчиков над Беларусью – СМИ

Кабинет министров Украины якобы намерен обсудить возможный запрет полетов украинских авиаперевозчиков над Беларусью. Этот вопрос планируют поднять на заседании 24 мая.

Как пишет LB.ua, информацию подтвердили проинформированные источники. Кроме того, они рассказали, что также будет рассматриваться инициатива о запрете полетов белорусской компании "Белавиа" над территорией нашего государства.

Напомним, запретить полеты над Беларусью уже призвали США, Великобритания, Чехия, Германия, Латвия, Литва, Ирландия и Польша. Так, страны выпустили совместное заявление, в котором попросили Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать нарушение свободного транзита между государствами и угрозы для воздушных судов.

"Пока ICAO не сообщили об этом, мы призываем прекратить членство Беларуси в этой организации и запретить все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее", – отметили авторы обращения.

Более того, латвийская авиакомпания AirBaltic уже приняла решение о прекращении полетов над белорусской территорией.

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