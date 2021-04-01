Недотискали і голосували проїзними: депутати розповіли про курйози в Раді

У депутатів Верховної Ради, хоч вони переважно й займаються законотворчою діяльністю, нерідко виникають кумедні життєві ситуації.

До Дня сміху, який відзначають 1 квітня в багатьох країнах, OBOZREVATEL вирішив підібрати цікаві конфузи, які відбувалися в парламенті.

Банківська картка – для платежів, проїзний – для транспорту, а от у ВР ухвалювати законопроєкти треба карткою для голосувань. Однак чи то через неуважність або ж через поспіх депутати деколи голосували по-новому.

Про свій казус та історію колеги написала у Facebook заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Чула кумедну історію про одного депутата, який проголосував за 2 законопроєкти проїзним із метро і тільки потім зрозумів, що вставив у пульт не ту картку. А я натиснула зелену кнопку за законопроєкт про зменшення кількості депутатів, але тільки потім побачила, що в пульті немає картки для голосування. Дуже соромно перед фракцією та нашими виборцями за таку ситуацію. Уже подала лист голові парламенту з проханням врахувати мій голос "за", – розповіла Кравчук.

"Спочатку було досить багато курйозних випадків, пов'язаних із введенням сенсорної кнопки. Багато хто з народних депутатів, і я також, "недотискали" сенсорну кнопку і голоси не враховувалися, хоча ми були впевнені, що проголосували. Дехто намагався тиснути на сенсор ліктем, блокнотом, смартфоном, футляром для окулярів або іншими різноманітними предметами. Система витримала всі випробовування, але це мало досить кумедний вигляд", – розповіла OBOZREVATEL нардепка від "Слуги народу" Олена Мошенець.

Технічні проблеми у ВР не дивина, такі курйозні випадки стаються часто. Що цікаво, парламент "ламається" зазвичай на розгляді земельних питань. Коли розглядали законопроєкт про відкриття ринку сільськогосподарської землі, то нардепка Юлія Тимошенко зламала мікрофон головуючого і порізала собі пальця, блокуючи президію. А коли в Раді почали розглядати поправки до іншого земельного закону – задимілася сенсорна кнопка.

Конфузи ставалися і з іншою технікою. Всім відомі планшети, які за захмарні суми купили кожному нардепу в межах реформи електронного документообігу, використовувалися не за призначенням. На пленарних засіданнях народних обранців ловили за грою в шахи. Та депутати вже знають, що в сесійній залі вмикати свої гаджети не варто – поплатитися можна репутацією.

За посвідченням до ВРУ проходять не лише журналісти, а й самі народні депутати. І все строго – якщо забув чи не взяв, то на роботу не потрапиш. А як уже відомо, за прогули депутатів карають штрафами. Деколи нардепи забувають свої документи у стінах ВРУ, а інколи для пошуку загублених речей розгортають цілу розшукову операцію.

Джерело у фракції розповіло OBOZREVATEL, що один нардеп загубив своє посвідчення в таксі, їдучи з нічного ефіру. Зрозумів він це зранку, коли його не впустили до парламенту. Шукали загублену річ усі гуртом – і співробітники телеканалу, і служба таксі. Знайшли.