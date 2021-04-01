Недожимали и голосовали проездными: депутаты рассказали о курьезах в Раде

У депутатов Верховной Рады, хоть они в основном и занимаются законотворческой деятельностью, нередко возникают забавные жизненные ситуации.

Ко Дню смеха, который отмечают 1 апреля во многих странах, OBOZREVATEL решил подобрать интересные конфузы, которые происходили в парламенте.

Банковская карта – для платежей, проездной – для транспорта, а вот в ВР принимать законопроекты надо карточкой для голосований. Однако из-за невнимательности или спешки депутаты иногда голосовали по-новому.

О своем казусе и истории коллеги написала в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Слышала забавную историю об одном депутате, который проголосовал за 2 законопроекта проездным с метро и только потом понял, что вставил в пульт не ту карточку. А я нажала зеленую кнопку за законопроект об уменьшении количества депутатов, но только потом увидела, что в пульте отсутствует карточка для голосования. Очень стыдно перед фракцией и нашими избирателями за такую ситуацию. Уже направила письмо председателю парламента с просьбой учесть мой голос "за", – рассказала Кравчук.

"Сначала было довольно много курьезных случаев, связанных с введением сенсорной кнопки. Многие из народных депутатов, и я в том числе, "недожимали" сенсорную кнопку и голоса не учитывались, хотя мы были уверены, что проголосовали. Некоторые пытались давить на сенсор локтем, блокнотом, смартфоном, футляром для очков или другими разнообразными предметами. Система выдержала все испытания, но выглядело это довольно забавно", – рассказала OBOZREVATEL нардеп "Слуги народа" Елена Мошенец.

Технические проблемы в ВР – неудивительны, такие курьезные случаи происходят часто. Что интересно, парламент "ломается" обычно на рассмотрении земельных вопросов. Когда рассматривали законопроект об открытии рынка сельскохозяйственной земли, нардеп Юлия Тимошенко сломала микрофон председателя ВРУ и порезала себе палец, блокируя президиум. А как только в Раде начали рассматривать поправки к другому земельному закону – задымилась сенсорная кнопка.

Конфузы случались и с другой техникой. Всем известны планшеты, которые за заоблачные суммы купили каждому нардепу в рамках реформы электронного документооборота, использовались не по назначению. На пленарных заседаниях народных избранников ловили за игрой в шахматы. Но депутаты уже знают, что в сессионном зале включать свои гаджеты не стоит – поплатиться можно репутацией.

По удостоверению в ВРУ проходят не только журналисты, но и сами народные депутаты. И все строго – если забыл или не взял, то на работу не попадешь. А как уже известно, за прогулы депутатов наказывают штрафами. Иногда нардепы забывают свои документы в стенах ВРУ, а иногда для поиска утерянных вещей разворачивают целую розыскную операцию.

Источник во фракции рассказал OBOZREVATEL, что один нардеп потерял свое удостоверение в такси, когда ехал с ночного эфира. Понял он это утром, когда его не пустили в парламент. Искали потерянную вещь все вместе – и сотрудники телеканала и служба такси. Нашли.