Ухудшение отношений и мошенничество: три знака зодиака столкнутся с проблемами 7-13 февраля

У Овнов на этой неделе могут ухудшиться личные отношения, а у Скорпионов могут разрушиться планы или проекты. Козерогам же следует быть внимательными, чтобы не повестись на мошенничество.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп по картам таро на 7-13 февраля. Подробнее о знаках зодиака, у которых могут возникнуть сложности, читайте дальше.

Овен

Личные отношения могут ухудшиться. А все потому, что вы хотели как лучше, а еще боитесь потерять близкого человека и достаточно остро реагируете на любое слово или кривой взгляд.

Скорпион

Можете столкнуться с разрушением не только ваших планов, но и готовых проектов, в которые вы вкладывали немало сил, времени и денег. Конечно, вам будет жалко, но бывает время, когда нужно что-то разрушить и начать все заново.

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Козерог

Кто-то вас очень подгоняет, требуя чуть ли не принять какое-нибудь важное финансовое решение. И это должно вас насторожить, ведь так действуют мошенники, поэтому возьмите паузу или совсем откажитесь от общения с такими людьми.

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