Ударят морозы до 16 градусов: синоптики дали прогноз на неделю в Украине и назвали самый холодный день

В Украину новая неделя принесет существенное похолодание и осадки в виде снега. Местами столбики термометров опустятся до 16 градусов мороза.

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Снег синоптики прогнозируют в начале и в конце недели, в остальные дни в регионах будет переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Во вторник, 7 февраля, снежить будет во всех западных областях, в Крыму, на Херсонщине, Запорожье и в Донецкой области. Также небольшой снег синоптики прогнозируют в Киеве.

Ночью температура опуститься до 13 градусов мороза на Закарпатье. Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ночью будет 5-9 градусов ниже нуля, днем температура будет колебаться от -3 до +1.

Также сильные ночные морозы будут на востоке нашей страны. В Луганской, Донецкой, Харьковской областях ночная температура опустится до 8-10 градусов мороза, днем будет 3-5 градуса ниже нуля.

Морозно будет на юге и в центре Украины – 3-5 мороза ночью и в течение дня около нуля. В столице ночью 7 февраля ожидается похолодание до -8, днем будет 1-3 градуса мороза.

В среду, 8 февраля, на всей территории Украины будет переменная облачность, осадки отступят, но морозы усилятся. До -10 градусов ночью температура опустится на западе, севере и востоке Украины. В центральных и южных регионах ночная температура составит 5-9 градусов мороза.

Небольшой снег в этот день ожидается только в Крыму. На полуострове в среду температура будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.

В Киеве в ночь на 8 февраля также прогнозируется сильный мороз – до 10 градусов. Днем синоптики обещают 2-4 градуса ниже нуля и переменную облачность.

Самые сильные морозы ударят в Украине в четверг, 9 февраля. В западных регионах страны ночью столбики термометров опустятся до 13 градусов мороза. Также ниже -10 ночью будет в остальной части нашей страны, кроме Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей и Крыма. Морозный рекорд, согласно прогнозу синоптиков, будет побит в этот день в Черновицкой области – там ожидается до -16 градусов.

В течение дня температура существенно поднимется, однако будет оставаться минусовой. Лишь в южных регионах в течение четверга синоптики прогнозируют оттепель до +2 градусов.

Несмотря на сильные морозы 9 февраля осадков в Украине не предвидится. Во всех областях страны ожидается переменная облачность.

В пятницу, 10 февраля, ночная температура не претерпит существенных изменений – на преимущественной территории Украины прогнозируются морозы до 10 градусов. Но уже днем придет потепление. В северо-западных областях, а также на юге Украины в течение дня столбики термометров будут колебаться от -2 до +2 градусов. Небольшой мороз будет в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Напомним, украинская синоптик, специалист Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что погода в начале февраля обещает быть близкой к норме.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин считает, что в последний месяц зимы не принесет на территорию Украины существенных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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