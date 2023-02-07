Ударят 15-градусные морозы: синоптики дали прогноз погоды на вторник. Карта

Во вторник, 7 февраля, погода в Украине будет по-настоящему зимней: почти повсюду ударят морозы, во многих областях будет идти снег. На небе будет облачно с прояснениями.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Синоптики предупреждают, что на дорогах местами может образоваться гололедица.

На западе и севере Украины, а также в Винницкой области и в Крыму ожидается небольшой снегопад, днем снег может выпасть и в южной части Украины. В остальных регионах день пройдет без существенных осадков.

Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от 4 до 9 мороза, а на Закарпатье ударят морозы до 15 градусов. Днем в разных областях будет от +1 до -5 по Цельсию.

Холоднее всего будет в Карпатах: ночью там ожидаются морозы от 12 до 17 градусов, а днем будет 5-10 градусов ниже нуля.

"Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части страны и восточных областях местами порывы 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.

В Киевской области во вторник облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Также синоптики предупреждают, что местами на дорогах может быть гололедица.

Температура воздуха на Киевщине ночью от 4 до 9 градусов мороза, а днем от нуля до -5 по Цельсию. В Киеве немного теплее: ночью 6-8 градусов мороза, а днем от 1 до 3 ниже нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля по всей территории Украины будет переменная облачность, осадки отступят, но морозы усилятся. А самые сильные морозы ударят на этой неделе в четверг, 9 февраля.

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