Ударит мороз до минус 15, но со снегом будут проблемы: прогноз погоды на новогодние праздники в Украине

Новогодние праздники украинцы будут встречать с морозом, однако снежный покров к этому времени не успеет сформироваться. По прогнозам синоптика в наиболее холодные дни столбики термометров опустятся до -15 градусов.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова на пресс-конференции в Укринформе, вплоть до праздников на территории страны будет сравнительно тепло, а потому снег будет быстро таять. Однако уже первые дни нового года заставят украинцев утепляться.

Специалист отметила, что среднесуточную температуру на уровне 5°С следует ожидать в конце ноября – начале декабря. Затем придут морозы и лишь после праздников температура немного поднимется.

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"Следующее значительное похолодание следует ожидать в феврале", – отметила специалист.

Она добавила, что декабрь будет сопровождаться температурными качелями, когда на смену морозным дням будут приходить оттепели.

"Самые холодные дни, а это до -15°С, выпадают в начале января, то есть праздники новогодние будут сопровождаться морозными днями", – сказала Мартазинова.

Что же касается февраля, отметила она, то месяц будет холодным, однако, теплее, чем в феврале прошлого года.

В свою очередь, народный синоптик с Волыни Владимир Деркач, отметил, что первые десять дней декабря в Украине ожидается значительное похолодание. В это же время возможны небольшие осадки.

"Ночи – морозные, а вот дни большей частью пройдут со знаком плюс, хотя не всегда", – спрогнозирвоал специалист.

По его словам, такая погода сохранится и в начале второй декады. Но дальше начнет теплеть, придут небольшие осадки и только 19 декабря будет наблюдаться кратковременное понижение температуры.

"Напоследок месяца будем удивляться дневному теплу, а ночью вероятно снижение температурных показателей", – добавил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшее время.