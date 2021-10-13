Ученые заявили, что люди могли начать употреблять табак 12 тыс. лет назад

Коренные американцы, которые проживали на территории Северной Америки около двенадцати тысяч лет назад уже были знакомы с табаком. Курение в те времена было частью ритуалов и не практиковалось повседневно, в отличие от современного мира.

Как сказано в статье, опубликованной в понедельник, 11 октября, в журнале Nature Human Behavior, на мысль, что табак был известен американцам намного ранее, ученых натолкнули четыре обугленные семечка дикого табака Nicotiana rustica, обнаруженные в древнем очаге на участке Вишбоун, штат Юта. Это отодвигают дату первого известного употребления табака человеком на 9 тыс. лет назад, во времена, когда по Земле еще ходили мамонты.

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По словам ученых, семечки не могли попасть в место находки естественным путем, а их занесли люди.

"Было исключено, что данные семечки использовались в качестве топлива. Также была откинута идея, что они могли попасть в место находки в желудке птицы. В первом случае табак быстро сгорает и на нем тяжело приготовить пищу, во втором случае - птицы вряд ли стали бы клевать табачные семена, так как для большинства пернатых они являются токсичными. А это значит, что они попали в место их находки при помощи человека", – сказано в исследовании.

Эксперты отметили, что место где был найден дикий табак в ранние времена было достаточно болотистым, а это значит, что люди принесли его с собой из другого региона.

"Для жителей Северной Америки курение было чем-то схожим на ритуал современного человека, когда он пьет утром чашку кофе", – предположили ученые.

Они же подчеркнули, что люди употреблявшие его не делали это ежедневно, а могли использовать его в редких случаях.

Новое исследование поможет ученым понять, что же в конечном счете привело древних людей к использованию, выращиванию и, в конечном итоге, одомашниванию табачных растений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые оценили связь курения и формой заболевания коронавирусной инфекцией.