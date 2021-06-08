Ученые выяснили, почему некоторые люди не воспринимают молока: дело не в лактозе

Бытует мнение, что взрослым не стоит пить молоко, поскольку его не сможет переварить желудок. Причиной этому в большинстве называют лактазную непереносимость, однако ученые выяснили, что корень проблемы на самом деле скрывается в генный мутациях коров.

Такие произошли тысячи лет назад и поделили этих животных на два типа: плохой А1, и хороший А2, а молоко, соответственно, – "агрессивное" и "мягкое" для человеческого организма, передает УНИАН. Специалисты говорят, что последнее уже есть на прилавках даже украинских магазинов, поэтому употреблять молочку без вреда смогут все.

"Испокон веков эволюционно парнокопытные животные давали только молоко А2. Оно дикого типа, древнее, на него все рассчитаны. То есть это молоко буйволов, коз, африканской коровы и азиатской. Но где-то в Анталии на территории Турции произошла мутация в ДНК", – пояснил профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко.

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По его словам, с тех пор коровы разделились на А1, А2 и смешанный гибрид (А1А2). Об этой мутации никто никогда не то что не знал, а даже не догадывался до начала 2000-х. Пока ученые в Новой Зеландии и Австралии не взялись исследовать, по каким именно причинам не все люди могут пить коровье молоко.

Сначала объясняли все лактозным неприятием. Но проблема с этим есть только у небольшого количества людей, подчеркнула врач-гастроентеролог Лилия Ямроз. Она добавила, что не стоит путать лактозную непереносимость с аллергией к продукту.

Выяснилось, что в молоке коров есть маленькое, но очень существенное отличие для человеческой пищеварительной системы. Прячется она в белке бетаказеин – белок, который влияет на переваривание и восприятие человеком самого продукта.

Выпив нездоровое молоко А1, которое дают только мутировавшие коровы, организм человека даст сигнал, что не хочет его. Так в кишечнике образуется бетаказоморфин, могут появиться кожные экземы, диарейный синдром, запоры.

Известно, что частично или полностью на хорошее коровье молоко типа А2 уже перешли Австралия, Новая Зеландия, США, Канада, Великобритания, Индия, Китай, Филиппины.

В Украине пока больше всего коров, которые дают молоко А1. В Институте физиологии исследовали ДНК 2000 особей КРС. Коров А1 и смешанного типа насчитали 65%, а "правильных" А2 – 35%.

Чтобы перейти полностью на А2, нужно 5-6 лет. Это выгодно фермам, производителям, у которых молоко будут покупать больше людей. Конечно, есть те, которым нет разницы, какое молоко пить. Все заключается в особенности пищеварительной системы каждого, которые к тому же меняются в течение жизни. Но ученые уверены, что те, кто раньше в сторону молока и не смотрел, теперь смогут пить А2.

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