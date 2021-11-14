Ученые узнали, смогло бы человечество выжить в мире 'Дюны'

Ученые попытались "перенести" человечество на планету Арракис из цикла романов Фрэнка Герберта и фильма 2021 года "Дюна" и выяснить, смогли ли бы люди выжить в условиях, которые "создал" на ней автор произведения. К своему удивлению, специалисты пришли к выводу, что большая часть территории такой планеты смогла бы приютить землян.

Как рассказал Daily Mail, чтобы докопаться до истины, ученые-климатологи из Бристольского и Шеффилдского университетов создали компьютерную модель планеты Арракис, учитывая ее описание в книге – с температурой, достигающей 158 градусов по Фаренгейту (70 по цельсию), на которой не бывает естественных дождей и нет поверхностных водоемов.

"Нам было очень приятно обнаружить, что большая часть самого Арракиса действительно была бы пригодна для проживания", – отметили исследователи.

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Они рассказали, что изначально построили климатическую модель планеты. Затем они внесли коррективы, учитывая законы физики, которые могли бы действовать на Арракисе, в том числе учли ее топографию, солнечные затмения, времена года.

"Мы решили сохранить те же фундаментальные физические законы, которые управляют погодой и климатом здесь, на Земле", – пояснили они.

Тщательно перечитав роман Герберта, ученые "разместили" небесное тело в череде планет и выстроили орбиту, по которой она могла бы вращаться вокруг звезды.

Далее они взялись за атмосферу. По мнению исследователей, она могла бы быть похожей на ту, которая уже существует на Земле, хотя и с меньшим содержанием углекислого газа.

"Самая большая разница между Арракисом и Землей – это концентрация озона, которая на Земле составляет 0,000001 процента нижних слоев атмосферы, а на Арракисе – 0,5%, что оказывает существенное влияние на климат в целом, поскольку озон в 65 раз более эффективен в нагревании атмосферы, чем CO2", – поделились эксперты.

Они отметили, что в книге планета представляет собой пустынную землю и каменистую почву. Однако, введя все известные данные в компьютер они выяснили, что Арракис был бы не таким уж пустынным и безжизненным. В его тропической части температура достигала бы 45 C (113F), а в самые холодные месяцы она не опускалась бы ниже 15 C (59F).

"Это сравнительно комфортные условия. Однако в средних широтах и полярных регионах Арракиса летом температура скакала бы до 70 C (158F)", – установили ученые.

Далее они обратили внимание на то, что автор описал планету, как такую, на которой никогда не идут дожди, но, как выяснили ученые, дожди на Арракисе все могли бы быть.

Наконец, они предстали перед вопросом – смог ли человек выжить на такой планете?

Исследователи предположили, что ее обитатели обладают такой же термостойкостью, что и современные люди.

"Если это так, то, в отличие от книги и фильма, представляется, что наиболее пригодной для жизни областью будут тропики. В низинах люди не смогли бы жить, так как там среднемесячные температуры часто превышают 50-60 C (122-140 F), а максимальные дневные температуры даже выше этого", – выяснили они.

Роман "Дюна" был написан в 1965 году, за два года до того, как лауреат Нобелевской премии Сюкуро Манабэ опубликовал первую в мире климатическую модель. У Герберта также не было доступа к современным суперкомпьютерам, на которые полагалась команда ученых при разработке своей климатической модели Арракиса.

"Учитывая это, мир, который он создал, выглядит удивительно последовательным шесть десятилетий спустя", – резюмировали они.

"Дюна" – фантастический фильм американского режиссера Дени Вильнева по его же собственному сценарию. Это первая лента из двух в рамках запланированной адаптации одноименного романа Фрэнка Герберта.

В фильме "Дюна" рассказывается, что человечество расселилось по разным планетам, а за власть над обитаемым пространством борются разные влиятельные кланы. В центре их противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там опасно – обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но на планете есть – спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская кинокомпания Warner Bros. выдвинула фильм "Дюна" в 14 номинациях на "Оскар-2022".