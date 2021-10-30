Ученые разгадали тайну древней маски из Перу: она была расписана кровью. Фото

Ученые разгадали одну из загадок истории, проанализировав состав покрытия древней маски найденной в начале 1990-х годов при раскопках древней гробницы в Перу. Они выяснили, что ее изготовили около тысячи лет назад, а покрыли человеческой кровью.

Как рассказал Livescience, гробница, в которой археологи нашли маску, была возведена представителями сиканской культуры, которая населяла северное побережье Перу с 750 по 1375 год. В квадратной могиле, на глубине 12 метров, был захоронен представитель знатного рода и ему было от 40 до 50 лет.

Скелет захороненного человека был ярко-красного цвета. Голова была захоронена отдельно. Она лежала рядом, лицом вверх и ее прикрывала маска, окрашенная красной краской. Рядом археологи нашли скелеты еще четырех человек: двоих женщин и детей. Кроме того, под землей были припрятаны 1,2 тонны погребального инвентаря.

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Проанализировав состав на маске, ученые изначально пришли к выводу, что она сохранила свой красный цвет благодаря благодаря специальному минеральному составу из ртути и серы. Однако у них возник вопрос, отчего тот практически не потускнел за столько лет. Новое исследование раскрыло тайну.

Они определили, что в краске присутствуют белки. Затем они использовали масс-спектрометрию, метод, который может сортировать различные ионы в веществе в зависимости от их заряда и массы, чтобы узнать, какие именно там присутствуют белки. Выяснилось, что состав, которым покрыта маска, содержит шесть белков, которые присутствуют в крови человека. Еще одним ингредиентом состава оказались яйца птицы.

Исследователи отметили, что такую краску могли изготовить только для представителя элиты.

Ученые предположили,. что маска, созданная таким образом, могла быть частью ритуала, цель которого полегала в "воскрешении" умершего.

Они отметили, что представители сиканской культуры практиковали человеческие жертвоприношения, разрезая шею и верхнюю часть груди, чтобы увеличить кровотечение. Такую кровь могли использовать и для данной маски, считают специалисты.

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