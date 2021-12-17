Ученые назвали лучшие страны для жизни на пенсии: учитывали пять факторов

Исследовательский портал Our Life Plan выяснил, в каких странах пенсионеры могут чувствовать себя наиболее комфортно на заслуженном отдыхе. Выбирая лидера, специалисты портала учитывали пять главных факторов: рейтинг "счастья" в стране, прожиточный минимум, среднемесячная зарплата, среднегодовая температура, количество солнечных часов в году.

Как рассказал Еxpress, со ссылкой на исследование портала Our Life Plan, лучшей страной для людей пожилого возраста стали Объединенные Арабские Эмираты. Там солнечно, это финансово стабильная страна, а многие люди вокруг чувствуют себя счастливо.

Видео дня

Исследователи сообщили, что средняя температура в Объединенных Арабских Эмиратах составляет 27 градусов, а солнце светит 3 508 часов в году, прожиточный минимум и среднемесячная зарплата там достаточно высоки.

В пятерку лучших стран для пенсионеров также вошли Австралия, Израиль, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Из европейских стран Our Life Plan рекомендует обратить внимание на Кипр. Там высокая продолжительность светового дня, а среднегодовая температура – 19,6 градуса. Кроме того, Кипр известен своими пляжами, ресторанами, кафе и старыми городами, гуляя по которым можно прекрасно провести время. Десятку стран замыкают Испания, Мальта, Колумбия и Таиланд.

В то же время, портал подчеркивает, что эксперты не стали изучать на сколько легко получить в предпочитаемых странах визу или иное разрешение на проживание, а также там отметили, что на выбор пенсионера вполне может влиять его национальность и личные предпочтения.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты составили рейтинг стран, в которых ночью лучше не гулять.