Ученые нашли связь между браком и продолжительностью жизни: что показало исследование

Согласно крупному исследованию, которое провело Управление национальной статистики Британии, счастливый брак действительно является ключом к более долгой и здоровой жизни. В частности, уровень смертности среди одиноких мужчин и женщин в два раза выше, чем среди женатых.

Об этом сообщает издание Daily Mail. В рамках исследования аналитики изучили 5 миллионов смертей в период с 2010 по 2019 год среди взрослых старше 20 лет в Англии и Уэльсе.

На разведенных мужчин приходится 2 319 смертей от всех причин на 100 000 разведенных мужчин, за ними следуют холостяки (2 077) и вдовцы (1 640).

Среди женщин, которые традиционно живут дольше мужчин, самые высокие показатели смертности были у незамужних (1307), за ними следуют вдовы (1230) и разведенные (1114).

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Эти данные отражают результаты нескольких предыдущих исследований, которые показали, что женатые люди часто живут дольше, здоровее и счастливее.

Эксперты считают, что это связано с тем, что партнеры присматривают за своими близкими, призывая их проходить медицинские осмотры всякий раз, когда возникает болезнь или ухудшается состояние.

Чувство счастья имеет свои преимущества для здоровья, помогая снизить стресс и способствуя здоровому образу жизни. Кроме того, ориентированность на семью связана с меньшим риском вовлечения в опасные ситуации.

Одиночество, развод или вдовство связаны с более высоким уровнем депрессии.

Из смертей, включенных в отчет, 2,06 миллиона овдовели, 1,9 миллиона были женаты, 530 000 были холостыми и 515 000 развелись. Они были скорректированы по возрасту, чтобы учесть различия, и были разделены на две группы: от 20 до 64 лет и старше 65 лет.

Аналогичная тенденция наблюдалась в обеих возрастных группах, причем в браке наблюдалась самая низкая смертность.

"Впервые мы проанализировали демографические тенденции смертности в зависимости от семейного положения. Изучив данные за десятилетие, мы обнаружили, что мужчины и женщины, состоящие в браке или в гражданском браке, неизменно имеют более низкий уровень смертности, чем одинокие, разведенные или овдовевшие", - отметила глава отдела статистики смертности Управления национальной статистики Сара Кол.

Напомним, пары, которые женятся в возрасте 23 лет, часто разводятся, и причина почти у всех одна. Для некоторых пар привязанность друг к другу в определенном возрасте в конечном итоге привела к краху их браков. По данным опроса, 45% разведенных людей назвали слишком ранний брак причиной своего разрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог Сергей Русов утверждает, что далеко не все даже, на первый взгляд, идеальные семьи застрахованы от развода. В некоторых случаях именно "тихая и уютная гавань" является признаком тревоги по поводу будущего брака.

Мы также писали, что во время празднования свадьбы некоторое поведение может свидетельствовать о том, что брак не будет удачным, считает фотограф Шайла Херрингтон. По мнению американки, такими признаками являются чрезмерное количество фотографий или проведенного времени одного из супругов без второй половинки, а также неодобрение выбора друзьями.