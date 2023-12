Ученые нашли 'самые странные' языки мира: в чем их особенности

Изучение нового языка – это всегда сложно. Особенно на начальных этапах: мы постоянно встречаем непонятные слова, необычные речевые конструкции и грамматические правила. Ученые-лингвисты стремятся быть более объективными, поэтому при определении "странности языка" пытаются избегать, где это возможно, оценочных суждений.

Что на самом деле означает выражение "странный" язык? В чем измеряется странность? Носители языка вряд ли считают привычные грамматические конструкции странными. Некоторые компьютерные лингвисты использовали данные во Всемирном атласе языковых структур (WALS), чтобы исследовать, какие языки можно считать "самыми странными". Детали рассказало издание Ifl Science.

Исследователи систематически сравнивали информацию на веб-сайте WALS для 239 языков из разных частей света. Цель состояла в том, чтобы выяснить, какие языки имеют наибольшие уникальные грамматические и орфографические особенности.

Английский язык занял 33 место из 239 языков. Таким образом, он, безусловно, имеет больше нетипичных функций, чем 80% других языков.

Критики утверждают, что опрос был слишком субьективным, поскольку в нем использовались лишь некоторые черты многих языков мира. Действительно, есть аспекты английского языка, которые не являются необычными для других, например, доминирующий порядок слов субъект-глагол-объект. Но давайте рассмотрим две особенности английского языка, которые действительно могут быть нетипичными.

Ученые говорят, что английский звучит странно. Но люди, постоянно с ним сталкивающиеся и имеющие хотя бы базовый уровень владения, этой странности не замечают.

По данным WALS, среднее количество характерных звуков языка в языках мира составляет около 25-30, известных как "фонемы". Pirahã, язык коренного населения региона Амазонки в Бразилии, имеет очень малый набор фонем. В нем восемь согласных и только три гласных: /i/, /a/ и /o/. Напротив, таа (также известная как !Xóõ) – это язык южной Африки, имеющий более 100 фонем, в том числе много разных типов звуков щелчка. Языки жестов вообще не используют звуки.

Английское правописание довольно сложное, поскольку оно унаследовало пять букв для гласных от латинского алфавита, и приходится "заставлять их работать" с гораздо большим количеством согласных звуков.

В английском языке также есть некоторые необычные согласные звуки. Два звука, представленные "th" в "bath" и "bathe" соответственно, встречаются менее чем в 10% языков, опрошенных в WALS.

Грамматика английского языка тоже сложна. Английский язык использует разный порядок слов, чтобы различить вопросы и утверждения – это означает, что подлежащее предложению предшествует глаголу в утверждениях. Возьмем, к примеру, фразу "жизнь – это коробка шоколадных конфет" (life is a box of chocolates). В вопросе "is life a box of chocolates?" порядок слов меняется. В исследовании WALS менее 2% языков в выборке использовали похожие на английские отличия в структуре предложений для вопросов. В японском языке, например, нужно добавить вопросительную частицу "ка" к высказыванию, чтобы превратить его в вопрос.

Второй наиболее распространенной стратегией в WALS было изменение интонационного шаблона, например изменение ниспадающей интонационной модели (для утверждения) на растущую (для вопроса). В отличие от этого, микстекский язык чалкатонго (язык коренного населения Мексики) очень нетипичный язык, поскольку он не использует никакой грамматической стратегии для различения вопросов и утверждений.

Поскольку несколько тысяч языков еще не включены в WALS, это означает, что WALS можно использовать только для сравнения английского языка с небольшой частью языков в мире.

