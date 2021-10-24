Ученые нашли доисторического краба, застрявшего в янтаре 100 млн лет назад. Фото и видео

Ученые обнаружили крошечного краба под названием C. athanata (что переводится как "бессмертный дух облаков и вод"), который застрял в древесной смоле и был погребен еще живым еще 100 млн лет назад. Данный вид крабов является самым древним, сохранившимся в янтаре.

Как рассказал Popular Science, тело ракообразного прекрасно сохранилось, включая глаза, панцирь, когти и даже крошечные жабры. Ученые находку назвали волнительной, так как этот краб жил на Земле во времена динозавров и "является недостающим звеном в эволюции себе подобных" (чтобы посмотреть фото, видео, проскролльте до конца страницы).

Исследователи изучили окаменелость под микроскопом, используя микро-компьютерное сканирование, для создания трехмерных цифровых реконструкций тела краба. Они выяснили, что C. athanata был полуземным животным, мигрировавшим на сушу из воды. Он был невелик, с выпученными глазами, имел усики и шесть пар жабр. Ширина его панциря составляла 2 мм, а размах ног – 5 мм.

Видео дня

Ученые предполагают, что краб был живым, когда его постигла печальная участь и он оказался в древесной смоле, так как сохранился "крайне хорошо".

"Самые ранние крабы во многом отличались от современных, и их внешний вид был чем-то средним между лобстерами и крабами", – добавили ученые.

В то же время, они отметили, что у "найденыша" есть много общего с их современными видами, включая строение панциря и ног.

"Это означает, что привычная структура тела краба сформировалась уже в середине мелового периода, когда появились многие предки современных крабов", – уточнили специалисты.

Ученые также считают, что он жил в неглубоких водоемах на лесной подстилке или даже во влажных дуплах деревьев.

"Довольно трудно определить образ жизни C. athanata по единственному экземпляру, попавшему в янтарь. Тем не менее, C. athanata заполняет пробел в понимании того, как крабы начали выбираться из воды на землю" – подчеркнули ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Google Earth заметили скелет неизвестного доисторического существа.