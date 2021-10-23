Ученые нашли ближайшего родственника собаки и рассказали об открытии

Японские ученые заявили, что нашли ближайшего родственника собаки, последний представитель которого вымер не так уж давно. При этом они заявили, что их открытие меняет теорию происхождения этих животных.

Как рассказал журнал PHYS.org, предком современных псов был японский волк (Canis lupus hodophilax). Он был сравнительно небольшого роста и, как правило, имел рыжеватый окрас.

Согласно выводам специалистов Canis lupus hodophilax в свою очередь был подвидом серого волка. Последнего представителя Canis lupus hodophilax убили японские фермеры на одном из островов в 1905 году.

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О генетической близости этого животного и современных собак свидетельствует его ДНК, которую извлекли из костей японского волка.

Ученые сравнили ее с ДНК волков, собак и лис. Выяснили, что эта ДНК находится на "уникальной эволюционной ветви волков, которая возникла где-то между 20 000 и 40 000 лет назад. Некоторые из этих древних волков эволюционировали в японских волков, а другие - в собак".

На основе полученных данных японские исследователи выдвинули версию, что предок собак произошел не из Ближнего Востока или Европы, как то считалось ранее, а из Восточной Азии.

Они же добавили, что согласно ДНК-анализу, ближайшие родственники японского волка сейчас обитают в Новой Гвмнее и Австралии. Речь идет о таких породах, как Поющая собака и Динго.

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