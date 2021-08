Участвовала в шоу 'Голос. Дети 5': появились подробности о девочке, растрогавшей Зеленского на параде

Юная Есения Селезнева, которая сыграла главную роль в мини-спектакле на День Независимости о разных эпохах Украины – от древности до наших дней – уже имеет опыт артистической деятельности. 9-летняя киевлянка принимала участие в шоу "Голос. Дети 5" в 2019 году.

Об этом изданию "КП в Украине" поведали в Офисе президента. К участию в театрализованной постановке ее пригласила съемочная группа режиссера Андрея Нестеренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Есения растет в обычной семье, папа занимается музыкой, играет на барабанах. Вообще они избегают публичности и никак не использовали этот шанс для дочери прославиться", – отметили собеседники журналистов.

Они указали, что Есения с отцом во время участия во всеукраинском вокальном конкурсе исполнила легендарный хит Queen "We will rock you". По словам девочки, это стало исполнением главной мечты детства, несмотря на то, что до финала она не дошла.

"Невероятно горжусь быть матерью этой девочки. С Днем Независимости, Украина!", – написала в своем Facebook Елена Селезнева, которая наблюдала за игрой дочери из первого зрительского ряда.

Отметим, что трогательный финал спектакля "ДНК" (День Незалежності Країни), где девочка подбежала к участнику боевых действий на Донбассе Владимиру Федченко и подарила ему, а в его лице – всем бойцам, букетик полевых цветов, вызвал слезы даже у главного представителя официального мероприятия – украинского гаранта Владимира Зеленского.

