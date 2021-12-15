Убийство и мода в одной истории.

Наконец-то получилось посмотреть "Дом Гуччи" (House of Gucci). Он конечно не столько про моду и модную индустрию, сколько о непростых взаимоотношениях между членами одной семьи, вовлечённых в общий бизнес. И заканчивается реальной историей заказного убийства главы модной империи Gucci его бывшей женой.

После чего посмотрел фотографии реальных героев и увидел практически полное попадание в образ. Реально все очень похожи. Сравните афишу с артистами на первом скрине и следующие за ней фото из семейного альбома.

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Фильм о Гуччи основан на документальной книге журналистки Сары Гей Форден, написанной по горячим следам расследования убийства Маурицио Гуччи и осуждения его бывшей жены Патриции Реджани, которая и заказала это убийство.

Ридли Скотт показал в своей картине сокращенную версию событий (хотя фильм идет 2,5 часа). Маурицио (Адам Драйвер) и Патриция (певица Леди Гага) случайно встретились на вечеринке в конце 70-х; наследник Gucci влюбился, несмотря на запрет отца Маурицио, они поженились, у них родилась дочь.

Под влиянием жены Маурицио начал интересоваться семейным бизнесом, помирился с отцом и благодаря доверившимися ему дяде Альдо Гуччи (его играет Аль Пачино) стал руководить семейным бизнесом. Но в итоге между Маурицио и Альдо возник конфликт и только с помощью сына Альдо, Паоло Гуччи, Маурицио и Патриция сумели одолеть всесильного дядюшку.

Но затем брак распался и разозлённая изменой Патриция через свою знакомую гадалку (роль Сальмы Хайек) наняла киллеров, которые и убили Маурицио в 1995 году. Убийц и заказчицу нашли через несколько лет; они были осуждены на длительные сроки заключения. Это вкратце про фильм.

Мне всегда была интересна история создания этой компании, которая начиналась как семейный бизнес.

Основал бренд молодой парень Гуччио Гуччи из Флоренции, который вырос в обычной семье ремесленников. В начале 20 века он отправляется в Лондон, работает там разнорабочим в одном из отелей и обращает внимание на чемоданы и сумки богатых постояльцев.

Через пару лет он возвращается в Италию и открывает на заработанные деньги в Англии небольшую мастерскую по пошиву сумок и других изделий из натуральной кожи. Позже Гуччио Гуччи открывается первый магазин Gucci во Флоренции, где продает чемоданы и сумки, а также одежду и аксессуары для жокеев. При этом он отбирает только высококачественную кожу, получает большое количество клиентов среди наездников и этим делает продукцию своей мастерской популярной в Европе.

Растет спрос на товары Gucci, тем самым растет и объем выполняемой работы. Начиная с 20-х годов дети основателя компании начинают принимать активное участие. В 1953-м Гуччио Гуччи скончался. Бизнес перешел к его сыновьям Альдо и Родольфо Гуччи, каждому из которых досталось по 50 % акций. Они еще больше расширили горизонты компании, открыв магазины в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, а затем, в конце 1960-х, — в Гонконге, Токио и Сеуле. Для этого Альдо пришлось переехать из Италии в Америку.

Особенно знаковое событие для компании состоялось в 1964 году, когда пряжки ремней и других аксессуаров стали украшать переплетенные буквы GG. Этот логотип Gucci используется до сих пор.

В середине 60-х и начале 70-х годов компания Gucci стремительно развивается, расширяет и обновляет ассортимент. Ее репутация укрепляется благодаря кинозвездам, которые начали появляться на обложках модных изданий в одежде, аксессуарах и обуви Gucci.

В 1977 году Альдо привлекает своего сына Паоло к семейному делу. В начале 1980-х Паоло Гуччи загорелся идеей выпускать товары под своим собственным именем. Однако от намерений Паоло не был в восторге его отец, уволивший сына со всех занимаемых им постов. Сначала Паоло обратился в суд, а затем в налоговую службу США, где поведал о финансовых махинациях своего отца. В результате, в 1986 году Альдо Гуччи был признан виновным в использовании оффшорных компаний для сокрытия прибыли и уклонении от уплаты налогов на сумму в 7 млн.$. Альдо приговорили к одному году и одному дню тюрьмы.

В 1983 году Родольфо Гуччи умер и принадлежащая ему доля в компании досталась его сыну Маурицио. После того как в 1986 году Альдо упрятали за решетку, а Паоло отошел от дел, во главе Модного дома стал Маурицио Гуччи. Но он оказался неудачливым президентом и в 1988 году в силу отсутствия управленческих навыков он был вынужден продать семейный бизнес компании Investcorp, находящейся в Бахрейне. Оставшиеся акции были проданы в 1993 году. За годы его правления компания понесла серьёзные убытки и едва ли не потерпела финансовый крах.

Но "семейное" убийство произошло позже.

В реальной жизни у Маурицио Гуччи и Патриции Реджани было двое дочерей (а не одна, как в фильме), а расстались они в 1985-м. Причем со стороны мужа это было трусливое бегство — он якобы уехал в командировку, а сообщить жене о расставании попросил друга. Разрыв этот не был связан с новой любовью — видимо, Маурицио просто тяготила тяга его жены к новым высотам. Но формально они были женаты ещё много лет.

Новые отношения — с подругой детства Паолой Франки— Маурицио начал лишь в 1990-м. После этого он начал процедуру развода с Патрицией, который состоялся лишь в 1994-м; по его условиям бывшей жене полагались алименты в размере $1,5 млн. в год. Ей заодно запретили называть себя "Гуччи", но она продолжала это делать. В фильме Скотт хорошо показал, что она считала себя большей Гуччи, чем любой другой носитель этой фамилии.

После развода бывшая жена Гуччи с удовольствием давала интервью, обвиняла супруга в коварстве, и горячо желала ему смерти. Никто и представить себе не мог, что Патриция Реджани перейдёт от слов к действию.

Поводом к решению об убийстве бывшего мужа стало известие о его женитьбе на Паоле. Этот брак мог стать причиной снижения алиментов Патриции, но реальные причины, по которым она пошла на это преступление, так и не были объявлены. С помощью знакомой гадалки Патриция нашла киллера, Маурицио был убит у своего офиса в Милане. К тому времени компания была продана сторонним инвесторам.

Следствие продолжалось около 2 лет, Патрицию сдали её же сообщники. Суд снисхождения не проявил — Патриция Реджани получила 29 лет тюрьмы; позже срок был сокращен до 26 лет. Ей предлагали послабление режима — например, обещали выпускать днем, если она найдет работу, но Патриция отказалась, заявив, что в жизни не работала.

Патриция вышла из тюрьмы после 18 лет заключения, в 2016 году, вместе с четырьмя сообщниками — включая наемного убийцу, который застрелил Маурицио в его офисе в 1995 году. Её освободили "за хорошее поведение".

После выхода из тюрьмы Патриция Реджани сразу начала судиться с дочерями Алессандрой и Аллегрой. Ведь они претендовали на накопившиеся за время заключения Реджани в тюрьме миллионы, которые полагались ей как компенсация при разводе. Дочерей можно понять: все же мать убила их отца. А до освобождения матери они управляли фондом, в который переводили положенные ей за развод алименты.

Суд обязал нынешних владельцев большей части семейного состояния Гуччи выплачивать ей порядка 1 млн евро в год. Это решение суда опирается на письменный договор, который был заключен между Патрицией Реджани и Маурицио Гуччи и который не утратил силы после смерти последнего. Кроме того, суд решил, что бывшая жена Маурицио Гуччи должна получить компенсацию за те годы, которые она не получала выплаты. За время, проведенное в тюрьме, ей присудили более 17 млн. евро. Суд посчитал, что убийство Гуччи и прежние договоренности между супругами — это совершенно разные истории.

Выход фильма Ридли Скотта снова подогрел интерес к истории Патриции Реджани. При этом Леди Гага в главной роли Патрицию не воодушевила. Особенно она обиделась на то, что певица и актриса даже не встретилась с ней — но таково было решение продюсеров, которые снимали художественное кино, а не документальную ленту.

Кроме того Патриция заявила, что выход картины может расстроить её дочерей (старшей из которых, к слову, уже за 40, а младшей — под 40 лет) и "заставить их снова пережить смерть их отца". Остаётся только развести руками от цинизма этой фразы.