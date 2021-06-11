Убийство 8-летнего мальчика на Днепропетровщине: мать била ребенка, а он мечтал стать боксером

8-летний Ибрагим Оглы, убитый в городе Покров Днепропетровской области ухажером его матери, хотел стать боксером. Мальчик был общительным, но никогда не рассказывал о своей семье.

Как пишет ТСН, сотрудница школы Анастасия, в которой учился Ибрагим, рассказала, что он рос не с родным отцом, а с сожителем матери. При этом ее сожитель – не тот, который подозревается в убийстве.

"Это был очень веселый и добрый мальчик. Рассказывал, что мечтает заниматься боксом. Хотел стать сильным, чтобы защищать слабых", – добавила сотрудница школы.

Время от времени мать приходила в школу, но всегда была пьяная.

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Соседи видели, как мать кричала на Ибрагима и била его. По некоторым данным, сейчас она беременна вторым ребенком.

Источники издания в Национальной полиции сказали, что мать могуть привлечь к ответственности. Но официально правоохранители это не комментируют.

Со стороны социальных служб к женщине вопросов не было, семья никогда не находилась на учете как неблагополучная.

"Мама на контакт со школой шла. Школа приходила к ней домой, они общались. Мальчик учился в специализированном классе", – сообщил мэр Покрова Александр Шаповал.

Прощание с Ибрагимом Оглы состоится в пятницу, 11 июня. Всех желающих отвезут на автобусах на кладбище, где в 14:00 состоится отпевание ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о том, что мальчик пропал, узнали 6 июня, хотя на самом деле он вышел из дома и не вернулся за 4 дня до этого. Почему мать так долго тянула с обращением в полицию, выясняют следователи.

8 июня тело ребенка нашли в коллекторе возле дома. Оно было засыпано слоем мусора.