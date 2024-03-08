У всех собак есть универсальный язык: эксперты объяснили, как понять, что хочет сказать домашний любимец

Пожалуй, каждый из нас был бы не прочь поговорить со своей собакой, если бы имел такую возможность. Однако не всем известно, что на самом деле наши домашние любимцы имеют свой язык, который люди вполне могут понять.

Собачий язык состоит из ряда звуков, а на их значение влияет поведение, обстоятельства, состояние здоровья животного и т.д. Об этом подробнее рассказала экспертка по собакам Гармони Дайерс для Daily Mail.

Иногда легко понять, что хочет сказать ваша собака, например, когда она скулит у двери, потому что хочет гулять. Но иногда звуки, издаваемые животным, могут быть не настолько очевидными.

По данным Американского кинологического клуба, собаки имеют шесть основных типов вокализации: лай, скуление, рычание, вой, вздохи и стоны. Некоторые породы могут издавать и другие звуки, но эти шесть присущи каждой.

Стоны

В расшифровке собачьих звуков очень важен контекст, потому что собака может стонать, когда удобно лежит, однако иногда она это делает, потому что испытывает разочарование.

Рычание

Этот звук также сильно зависит от контекста. Глубокое гортанное рычание может даже напугать, особенно если собака показывает зубы. Это означает, что животное предупреждает вас о том, что может укусить. Вероятно, в этот момент оно напугано или расстроено.

Но если вы играете в перетягивание каната, рычание может означать, что собака взволнована.

Вздох

Вздох или стон может возникать, когда собака садится отдохнуть или ее гладят. Однако исследования также показали, что эти звуки могут являться еще и показателем того, что животное переживает стресс.

Лай

Лай может звучать очень по-разному и означать много разных вещей. Более высокий лай означает возбуждение, а повторяющийся и монотонный лай – скуку. Резкий и интенсивный лай может быть способом любимца предупредить вас о том, что он увидел что-то или услышал подозрительный звук.

Короткий и быстрый лай, направленный на другого человека – это способ сказать "прекрати".

Если вы слышите от собаки пронзительный лай, возможно даже с визгом, вероятно пса что-то беспокоит, поэтому вам стоит обратиться к ветеринару.

Скуление

Собаки скулят, чтобы выразить определенные потребности. Они могут скулить, чтобы попросить вас выйти на улицу, поиграть с ними. Также скуление – это способ сообщить о чувстве голода, несчастье, боли, тревоге или волнении.

Вой

Вой это уникальный звук, который собаки получили от своих предков волков. Это способ животных общаться на большом расстоянии.

Вой может быть реакцией на внешние звуки, такие как сирены, музыка или лай других собак. Также этот звук может использоваться во время завоевания территории или общения со стаей.

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