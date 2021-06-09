У известной журналистки из Крыма диагностировали рак

У ведущей программы "Суспільне. Крим" Ларисы Волошиной врачи диагностировали четвертую стадию рака. Журналистка обратилась к землякам о помощи.

Она написала о болезни в посте, который опубликовала на своей странице в Facebook. Женщина объяснила, почему в последнее время исчезла из публичного пространства и рассказала о борьбе с недугом.

"Институт рака ставит четвертую стадию, но израильские врачи имеют совершенно другой обнадеживающий прогноз. Чувствую себя по-разному, страха нет, отчаяния тоже. Я прекрасно осознаю риски, может поэтому не впадаю в истерику", – призналась Волошина.

Видео дня

Она добавила, что никогда не воспринимала проблемы как должное, и сопротивление для нее – единственная возможная реакция в этой ситуации.

Журналистка добавила, что не хочет ничего скрывать от тех, кто ее знает. Как и вести себя так, будто бы рак – это "нехорошая болезнь", которой нужно стыдиться.

По ее словам, она пока и сама ничего не знает о шансах на выздоровление, но точно уверена, что должна попробовать победить онкологию. Помочь в этом женщина попросила неравнодушных украинцев. Ведь только на первом этапе, который продлится полгода, на лечение ей нужно 430 тысяч гривен.

"Я знаю, что впереди длинная и изнурительная борьба. И тут мне нужна ваша поддержка и помощь. Все это стоит денег, которых у меня просто нет. Буду благодарна за любую жертву, слова поддержки и репост. Прорвемся!" – отметила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежедневно около 400 граждан Украины узнают, что у них онкология. Мы рассказывали пять мотивировочных историй украинских знаменитостей, победивших рак.