'Тысяча Зеленского': стало известно, куда украинцы тратят выплаты за вакцинацию

Тысячу гривень, выплаченную в рамках президентской программы "Є Підтримка" за пройденную вакцинацию, украинцы чаще всего тратят на книги, билеты в кинотеатр и путешествие по стране. Всего услугой воспользовались уже более трех миллионов граждан Украины.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале. Деньги получили клиенты "Монобанка", "Альфа-банка" и "А-банка.

"Клиенты остальных банков, которые присоединись к проекту, получат в течение 10 дней", – рассказал министр.

По его словам, именно книги, киносеансы и железнодорожные поездки стали лидерами среди покупок на "ковидную" тысячу. Поскольку государственный проект рассчитан на весь будущий год, Федоров поспешил заверить украинцев, что все успеют воспользоваться услугами для досуга.

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Напомним, что социальная выплата за пройденную вакцинацию не может быть обналичена или потрачена на товары широкого потребления. Виртуальные деньги можно использовать при покупке билетов в кинотеатр, музей, концерт, на поезда внутреннего сообщения, литературы, а также абонементов в фитнес-центры.

Однако авторы Telegram-канала "Х***я Одесса" утверждают, что система электронных тысячи гривень "от Зеленского" дала сбой. Подписчики платформы "умудрились" купить на них две банки пива.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как получить тысячу гривень, обещанную лично президентом Владимиром Зеленским украинцам, которые прошли полный курс (двух доз) вакцинации от COVID-19.