'Ты наша любовь': Зеленский пришел на концерт Ирины Билык и подарил ей букет цветов. Фото

На юбилейном концерте популярной певицы Ирины Билык, который прошел 22 мая в Киеве, среди зрителей оказался и сам президент Украины Владимир Зеленский. Он взял микрофон и признался артистке в любви.

Об этом сообщил портал "Главком", опубликовав первые снимки из концертного зала. Отмечается, что появление Зеленского стало неожиданностью не только для зрителей, но и для самой Билык.

Так, во время исполнения песни "Ти мій", глава государства прошел к сцене с большим букетом цветов и взял запасной микрофон.

"Ты наша любовь", – огласил Зеленский, обращаясь к народной артистке Украины.

Ирина Билык с нескрываемым восторгом приняла цветы из рук президента и с иронией сообщила, что после такого поздравления ей необходим "валидол".

Отмечается, что Примадонну украинской сцены в этот вечер поздравили глава Офиса президента Андрей Ермак и бывшие главы государства, правда в режиме онлайн, Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

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