Туманы и гололедица: в Укргидрометцентре обновили прогноз на пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 13 января, будет пасмурной с прояснениями и сухой, небольшой дождь ожидается только в Карпатах. В большинстве западных областях прогнозируют туманы. Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +3.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Как отмечается, на западе (кроме Волынской и Ривненской областей) областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м – объявлен I уровень опасности.

В северной части Украины на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

В северных областях 13 января будет сухо и местами солнечно. Днем температура воздуха будет от -3 до 0 градусов, ночью ударят морозы -6...-8 градусов.

На востоке осадки также не прогнозируются. Столбики термометров будут показывать днем -4..-2 градуса, ночью -2..-5.

В центральных областях будет сухо и солнечно, температура ночью до -6 градусов, днем ожидается от 0 до +2. На юге будет теплее всего – днем +3..+5 градусов, ночью -3..-5, осадков не прогнозируют. А в Крыму днем температура воздуха поднимется до +7 градусов, ночью будет -1...-3.

На западе сухо во всех областях, кроме Закарпатской – там ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Температура днем на западе +2..+4, ночью +1..-1.

В Киеве и области в пятницу без осадков, на дорогах местами гололедица, а ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью -4...-9, днем от -2 до +2 градусов. В Киеве ночью -4..-6, днем около 0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прогнозируется значительное потепление. Его пик придется на 17-21 января: в эти дни воздух может прогреться до +10..+12, а кое-где и до +15 градусов.