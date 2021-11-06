Туманы и дожди: синоптики дали новый прогноз на выходные. Карта

Ближайшие выходные в Украине отличатся пасмурной погодой в нескольких регионах страны, а также небольшими осадками в виде дождей. Это обусловлено юго-западным направлением воздуха и, соответственно, более холодной атмосферной массы.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр в Facebook, опубликовав карту движения циклонов. При этом синоптики сулят прояснение уже ближе к воскресенью, благодаря атмосферному давлению.

В субботу, 6 ноября, дожди пройдут в Кропивницком, Днепре, Полтаве, Чернигове, Сумах и Харькове. Температура воздуха днем в северо-восточных областях страны при этом будет до +16 градусов, а ночью – до -7 градусов.

В Киеве и центральных областях преимущественно ожидают ясную погоду, но с меньшим теплом. Днем воздух в столице нагреется не больше, чем до +12 градусов, ночью упадет до +6.

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Уже в воскресенье дождливая погода останется только в Ужгороде, всем остальным регионам синоптики предсказывают солнечный и безветренный выходной. Днем средняя температура воздуха с небольшими отклонениями по стране будет +9...+12 градусов, а ночью упадет уже до +2.

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