Цветы оживут на глазах: названы лучшие удобрения для фиалок

Изящные фиалки станут настоящим украшением дома. Однако эти неприхотливые, на первый взгляд, растения нуждаются в тщательном уходе. Важно не только беречь цветы от сквозняков и обеспечить оптимальный полив, но и позаботиться о полезных подкормках.

Фиалки нуждаются в минеральных и органических удобрениях. Чем подкормить цветы, чтобы они мгновенно ожили – читайте в материале OBOZ.UA.

Чем подкормить фиалки

Минеральные удобрения требуются в период роста и цветения. Они дают быстрый эффект, но использовать их нужно очень осторожно – активные компоненты могут обожчь корни, если не придерживаться рекомендаций по дозировке. Минеральные подкормки содержат азот, фосфор и калий, которые способствуют здоровому росту и яркому цветению.

Органические удобрения необходимы для улучшения структуры почвы и стимулирования развития корневой системы. Флористы советуют использовать перегной, компост, биогуммус или экстракт водорослей.

Можно выбрать универсальные жидкостные комплексные удобрения, которые обеспечивают растения всеми необходимыми микроэлементами и питательными веществами. Следует приобрести смеси с пометкой "для фиалок" или "для цветущих растений".

Правила подкормки

В период цветения оптимальными будут калийные удобрения. Калий повышает устойчивость растений и поможет сохранять влагу.

Флористы также рекомендуют попробовать кофейные подкормки. Кофейная гуща – простой и доступный способ насытить растения калием, азотом и другими питательными веществами.

Не следует перекармливать фиалки и миксовать разные типы удобрений – это может дать обратный эффект.

Проводить подкормку лучше под корень, используя при этом теплую отстоянную воду.

После подкормки следует опрыскать фиалки водой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую почву и дренаж лучше выбрать для фиалок, чтобы цветы цвели весь год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.