Цветов не будет: из-за каких ошибок слабеет орхидея

Орхидея – изящный цветок, который станет украшением комнаты. Однако многие опасаются покупать это растение, зная о его прихотливости. Действительно, орхидеи мгновенно реагируют на колебания температуры или изменение уровня влажности.

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Наименьшие сквозняки приводят к потере цветоносов. Из-за каких ошибок может ослабевать орхидея – разбирался OBOZ.UA.

В первую очередь стоит позаботиться о субстрате. В природной среде эти цветы растут на деревьях, поэтому обычная почва будет для них изнурительной. Основное условие состоит в том, что субстрат должен быть воздухопроницаемым. Так что на этом экономить не стоит. Купите специальную грунтовую смесь. Ни один цветок не будет нормально расти и развиваться, если кислород в достаточной степени не поступает в корневую систему. А для орхидей это особенно важно. В неправильном субстрате растения начнут чахнуть уже в считанные дни.

Опытные садоводы советуют не уплотнять почву при посадке и не использовать тяжелые смеси. Для орхидей легче земля, тем лучше.

Вторая ошибка состоит в неправильном увлажнении. Начинающие цветоводы часто волнуются, что растение начнет увядать, поэтому начинают интенсивный ежедневный полив. Так поступать ни в коем случае нельзя.

Чрезмерная влага приводит к загниванию корневой системы. Поливать орхидеи нужно, когда земляной субстрат становится сухим.

В сети набирает популярный способ полива с использованием кубиков льда. На первый взгляд этот лайфхак может показаться несколько стрессовым для орхидей, но способ доказан научно. Недавно ученые из Университета штата Огайо и Университета Джорджии в США провели исследование: одну половину орхидей поливали водой комнатной температуры, а другую – кубиками льда.

Эксперимент длился от 4 до 6 месяцев, а результаты показали, что полив орхидей кубиками льда эффективен, как и традиционные методы. OBOZ.UA подробно рассказывал, как поливать орхидеи льдом.

Ранее OBOZ.UA публиковал эффективный метод, который заставит орхидею быстрее зацвести.

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